Автозавод BYD по производству гибридных автомобилей и электромобилей в Джизакской области планируется открыть в июне этого года. Об этом Spot сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.

В конце января президент Шавкат Мирзиёев и президент BYD Ван Чуаньфу запустили проект по сборке электромобилей и гибридных машин в Джизакской области мощностью 50 тысяч автомобилей в год. Предприятие разместится на территории свободной экономической зоне «Джизак».

В марте представитель BYD Иван Цао сообщил «Газете.uz», что ведётся работа по установке и наладке производственной линии. Согласно плану, массовая поставка автомобилей на новых источниках энергии местного производства запланирована в третьем квартале текущего года.

На первом этапе производственная мощность завода рассчитана на 50 тысяч единиц автомобилей. Он отмечал, что на этом этапе планируется выпускать три модели автомобилей.

В пресс-службе «Узавтосаноат» уточнили Spot, что на совместном автозаводе планируется выпускать модели BYD Chazor и BYD Song Plus Dm-1 путём мелкоузловой сборки (CKD).

Кроме того, уровень локализации будет постепенно расти по мере увеличения количества произведённых электромобилей.

Напомним, «Узавтосаноат» и китайская BYD Auto договорились об организации в Узбекистане производства автомобилей полного цикла ещё в августе 2022 года. До этого стороны проводили изучение автомобильного рынка.

29 декабря 2022 года «Узавтосаноат» (60% доли) и BYD Europe B. V. (Нидерланды, 40%) учредили совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory. 26 сентября 2023 года между правительством Узбекистана и инвестором был подписан договор по реализации проекта. Бренд BYD официально представлен в Узбекистане с начала 2023 года.

Как мы сообщали ранее, компания BYD попросила правительство Узбекистана ограничить «неупорядоченный» импорт электромобилей и гибридных автомобилей. Это объясняется тем, что импортируемые в частном порядке модели не адаптированы к местному климату и дорожным условиям, а также не имеют официальной гарантии.

Президент поручил Министерству экономики и финансов, Министерству инвестиций, промышленности и торговли и компании «Узавтосаноат» до 1 июля внести в Кабинет министров предложения, направленные на реализацию требования инвестора по урегулированию импорта электромобилей и гибридных автомобилей под брендом BYD на основании действующего законодательства, в том числе актов законодательства о конкуренции, а также принципов Всемирной торговой организации.

В 2023 году в Узбекистан завезено 8948 автомобилей BYD на 291 млн долларов.