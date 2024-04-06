4 апреля на портале «Открытый бюджет» завершилось голосование по проектам «Инициативного бюджета» за первый сезон 2024 года.

По данным Министерства экономики и финансов, жители Узбекистана отдали 11,7 млн голосов, что намного меньше рекордных 18,1 миллиона голосов в прошлом сезоне, поскольку с этого года был внедрён принцип «Один человек — один голос».

От жителей 9443 махаллей поступило 35575 инициатив, из них одобрены 28919.

Победителями выбраны 2770 проектов из 2254 махаллей (в прошлый раз было 1187). На их реализацию планируется выделить 3,3 трлн сумов (было 1,31 трлн сумов) из местных бюджетов. Список

Кроме того, министерство изучает проекты в Кызылтепинском районе, где ранее замхокима районе Улмас Истамов принуждал руководителей организаций собирать голоса. По этой причине победители в этом районе будут объявлены после изучения.

Вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров поздравил победителей и поблагодарил граждан за активное участие.

«Газета.uz» рассказывала, как проект помогает объединить людей вокруг общих инициатив и развивать гражданскую активность.

Бывшая постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска в своей колонке для «Газеты.uz» писала, что инициативное бюджетирование усиливает чувство сопричастности граждан к решению проблем и улучшению качества жизни.

Инициативное или партисипаторное бюджетирование — это форма непосредственного участия населения в местном самоуправлении путём выдвижения инициатив по расходованию определённой части бюджетных средств. Эта практика распространена во многих странах мира, включая США, Бразилию и Южную Корею.