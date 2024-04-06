Экономика

По итогам первого квартала дефицит госбюджета Узбекистана составил 19,8 трлн сумов ($1,56 млрд). Это рекордный показатель минимум за последние 12 лет. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,8%, а расходы — на 19,3%.

Депутаты Либерально-демократической партии Узбекистана Нодир Абдувалиев и Сардор Гиёсов призвали министерства и ведомства к экономности. Это прозвучало на фоне сообщений о закупках новых автомобилей.

Общество

Рогалики-полумесяцы с ореховой начинкой, багурсаки, печенье «ракушки» с безе и орехами, чак-чак, пахлава с фисташками и другие рецепты выпечки на Хайит — в подборке Zira.uz.

В Узбекистане завершилось голосование по «Инициативному бюджету» за первый сезон 2024 года. Он собрал 11,7 млн голосов за инициативы граждан по ремонту школ, дорог и других объектов. Победителями выбраны 2770 проектов в 2254 махаллях.

На днях «Газета.uz» публиковала видео о том, как на улицах Ташкента агитируют за деньги голосовать по проектам «Открытого бюджета».

Культура

В галерее Xamar открылась выставка «Кукла как картина». Она задумывалась как эксперимент: мастерам-кукольникам нужно было создать кукол по мотивам представленных в экспозиции работ кисти местных художников. Вместе с посетителями галереи результатом любовалась «Газета.uz».

Мир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана, который действовал с 2018 года. Ранее в Турции выявили таджикистанца, готовившего теракт.

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