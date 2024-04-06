Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы. Указ турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete.

Решение принято в соответствии со статьёй 18 Закона об иностранцах и международной защите, согласно которой при необходимости в одностороннем порядке может быть отменены визовые требования у граждан некоторых стран.

Документом отменяется безвизовый режим для граждан Таджикистана, которые с 2018 года могли въезжать в Турцию по общегражданскому паспорту и находиться там до 90 дней.

После произошедшего 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» Турция провела несколько рейдов против сторонников ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за нападение.

Как сообщает РБК со ссылкой на турецкую газету Hürriyet, среди задержанных был 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А., который готовил нападение в Турции вместе с 41-летней гражданкой Кыргызстана Зульфией С. Таджикистанец должен был стать исполнителем нападения, у него было кодовое имя Абу Исмаил, кыргызстанка была его помощницей.

По данным издания, оба длительное время были членами ИГИЛ. Фазильджона А. арестовали, в отношении Зульфии С. приняли решение о депортации.

Кроме того, как писала Hürriyet, в Турции незадолго до теракта в «Крокусе» побывали два террориста, которые являются уроженцами Таджикистана, — это Шамсидин Фаридуни и Саидакрами Рачабализода. Последний прилетел в Стамбул 5 января 2024 года. По данным газеты, они вместе вернулись в Москву на одном самолёте 2 марта.

Напомним, по подозрению в совершении теракта в России были задержаны 11 человек. Основные фигуранты дела — выходцы из Центральной Азии.

На фоне того, что в совершении теракта в России активизировались обсуждения мер против мигрантов, например, введение визового режима, выдворение за правонарушения, а также ограничения на патенты.