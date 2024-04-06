Сообщество мастеров авторских кукол и игрушек «Кукольный дом» появилось в Ташкенте больше года назад. Его основали известные мастерицы Ольга Томлинг и Оксана Середюк. По их же инициативе в 2023 году в столице прошли два фестиваля коллекционных кукол и авторской игрушки «Кукольный дом».





Выставка «Кукла как картина», которая проходит в эти дни в галерее Xamar — третий проект мастериц, который объединяет два вида искусства: изобразительное и кукольное.

Ольга Томлинг рассказывает, что идея экспозиции гибридного формата появилась во время одного из традиционных «кукольных чаепитий» — встреч членов сообщества «Кукольный дом», в котором сегодня состоят более 40 мастеров.

«Мы поняли, что выставок в таком формате у нас ещё не было. Предложили мастерам выбрать работы художников из галереи, которые больше всего им откликнулись, и сделать свою кукольную интерпретацию», — рассказывает Ольга Томлинг.





Принять участие в эксперименте согласились 18 кукольников. На работу им отвели два месяца. Результатом кропотливого труда стали 25 кукол, созданных в разных техниках по мотивам 20 полотен художников Узбекистана. Кто-то в точности воспроизвёл героев картин, кто-то воссоздал или дополнил сюжет. Объединяет все работы тема красоты, пробуждения природы и празднования Навруза — уловить весеннее настроение можно как на полотнах, так и в кукольных образах.





Кукол организаторы разместили на фоне картин, чтобы подчеркнуть их взаимосвязь. Рядом с каждой работой висит табличка с описанием и информацией об авторе.

Участница выставки Маргарита Полякова признаётся: проект сподвиг многих выйти из зоны комфорта, попробовать что-то новое. Свой выбор мастерица сделала в пользу картины художницы Елены Ли «Маки».

«Полагалась на свои внутренние ощущения. Если при виде картины в голове сразу рождается задумка, а в душе чувствуется радость, значит, мы совпали. При создании своих кукол по картине Елены Ли я экспериментировала не только с образами, но и материалами. Мне захотелось передать простоту и красоту нашей природы, в особенности цветочных полей», — рассказывает Маргарита Полякова.





На входе в галерею посетителей встречает дополненная картина Эркина Джураева «Наследник». Под цветущими ветвями урюка на поверхности, покрытой сюзане, расположилась колыбель — бешик. Внутри неё сладко спит кукла-младенец с максимально реалистичными чертами лица.

«Какой миленький! Можно подержать?», — тянет руки к малышу девочка лет шести.

«Он как настоящий ребёнок. Смотрю на него и становится не по себе», — не разделяет восторга дочери мама.





Автор «живой» куклы — Екатерина Попроцкая. Она — одна из трёх ташкентских мастериц, создающих «реборнов» (с англ. reborn переводится как «перерождённый» и означает имитацию ребёнка-младенца — ред.). Каждая такая кукла уникальна, выполняется в единственном экземпляре из виниловых заготовок, которые художница расписывает вручную специальной краской в несколько слоёв. «Младенцев» любят покупать коллекционеры.





Есть в экспозиции и игровые куклы. Восторженные и любопытные взгляды маленьких посетителей притягивают блестящие ангелочки, нарядные принцессы. Чулочные и вязаные куклы Марины Ващенко, Лии Кевхаянц, Елены Шведчиковой и Веры Шин получились яркими, забавными и добрыми.

Неподалёку от них представлены тряпичные куклы в национальных костюмах. Миновар Садыкова создаёт восточных красавиц с глазами-бусинками и румяными щёчками, черпая вдохновение из детских воспоминаний — было время, когда девочки сами шили игрушки, рисовали им лица, наряжали в атласные платья и тюбетейки.





Рядом стоят две сестрички Фатима и Зухра кукольницы Евгении Асыпкиной, которая работает в технике скульптурный текстиль. Героиня Ольги Томлинг ест арбуз, сидя на камне, раскрашенном по мотивам картины Хуршида Зияханова.

«Ой, это же Фаридка из 23-й квартиры! Одно лицо! Сфотографируйте скорее, потом ей покажем», — восхищаются бабушки при виде войлочных кукол, словно сошедших с картины Бахтияра Умарова.





Особенно интересно смотрятся куклы, буквально «вписанные» в картины художников. Милая троица Лии Кевхаянц парит на ковре-самолёте перед картиной Уктама Саидова, на которой изображено небо в ласточках. Кукла авторства Ирины Пшеновой кормит ягнёнка под виноградной лозой на фоне живописного узбекского дворика. Махаллинский мальчишка, персонаж Ольги Обезинской, пускает воздушного змея у подножья гор кисти Нуритдина Нарзиева.





Участники выставки с удовольствием общаются с посетителями, рассказывают о себе, технике, в которой работают, и куклах. После экскурсии все желающие могут проголосовать за понравивший экспонат. Мастер, который наберёт наибольшее число голосов, получит приз зрительских симпатий.

Посетить выставку «Кукла как картина» можно до 10 апреля. Галерея находится в здании Центрального выставочного зала (ЦВЗ). Работает ежедневно с 10:00 до 19:00. Вход свободный.