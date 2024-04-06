Багурсаки





Багурсаки — это пышки из дрожжевого теста, которые обязательно должны быть на столе у каждой хозяйки на Хайит.

Печенье «ракушки» с безе и орехами





Знаменитое рассыпчатое печенье в виде «ракушек» с белково-ореховой начинкой.

Ботлихский пирог





Ботлихский пирог с двумя начинками — знаменитая выпечка дагестанской кухни.

Чак-чак





Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста, соединённых между собой сладким сиропом.

Рогалики-полумесяцы с ореховой начинкой





Красивое и вкусное печенье — полумесяцы из тонкого теста с орехово-медовой начинкой.

Пахлава с фисташками





Пахлава — это, пожалуй, одна из вкуснейших восточных сладостей.

Медовый хворост





Необычный хворост в медовом сиропе украсит ваш праздничный стол.

Гата с орехами





Рецепт традиционной армянской выпечки — гаты с нежным орехово-ванильным вкусом.