Багурсаки
Багурсаки — это пышки из дрожжевого теста, которые обязательно должны быть на столе у каждой хозяйки на Хайит.
Печенье «ракушки» с безе и орехами
Знаменитое рассыпчатое печенье в виде «ракушек» с белково-ореховой начинкой.
Ботлихский пирог
Ботлихский пирог с двумя начинками — знаменитая выпечка дагестанской кухни.
Чак-чак
Чак-чак — сладкий десерт из кусочков обжаренного в масле теста, соединённых между собой сладким сиропом.
Рогалики-полумесяцы с ореховой начинкой
Красивое и вкусное печенье — полумесяцы из тонкого теста с орехово-медовой начинкой.
Пахлава с фисташками
Пахлава — это, пожалуй, одна из вкуснейших восточных сладостей.
Медовый хворост
Необычный хворост в медовом сиропе украсит ваш праздничный стол.
Гата с орехами
Рецепт традиционной армянской выпечки — гаты с нежным орехово-ванильным вкусом.