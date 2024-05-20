В Ташкенте в связи с продолжающимися работами по ремонту и реконструкции перекрёстков и улиц для движения транспорта в ночь на 21 и на 22 мая (с 22:00 до 6:00) будут закрыты два участка улиц.
Как сообщила пресс-служба хокимията города, это
- улица Карасарай — от пересечения с улицей Нурафшан до пересечения с улицей Абдуллы Кадыри;
- Малая кольцевая автодорога — от пересечения с улицей Нурафшан до пересечения с улицей Карасарай.
Водителей попросили пользоваться объездными путями.
Ранее сообщалось, что работы будут вестись до сентября преимущественно в ночное время.