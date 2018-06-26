Председатель правления компании «Узавтосаноат» Умиджан Салимов освобожден от занимаемой должности. Решение принято на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева 26 июня, посвященном проблемам развития автомобильной промышленности Узбекистана.

Как сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24», причиной увольнения стали недостатки в работе и неудовлетворительное состояние дел в отрасли.

Новым руководителем «Узавтопрома» стал Шавкат Умурзаков, ранее работавший в системе Генеральной прокуратуры. Умиджан Салимов руководил компанией с августа прошлого года.

На совещании говорилось о неэффективности программы локализации, значительном снижении объемов производства и экспорта, задолженности и убытках предприятий отрасли, а также «пустивших глубокие корни в системе» коррупции и мошенничестве.

За последние два с половиной года по фактам продажи автомобилей за счет коррупции и мошенничества было возбуждено 99 уголовных дел, сообщила программа.

На совещании президент поручил «оздоровить» систему «Узавтосаноат» и в кратчайшие сроки искоренить коррупцию, подчеркнув: где есть взяточничество, там не будет роста.

Глава государства дал «особое поручение» заменить сотрудников, препятствующих здоровому росту отрасли, «новыми креативными молодыми кадрами, которые готовы работать во благо народа и государства», отметил в интервью Шавкат Умурзаков.

Президент также поручил в двухмесячный срок разработать концепцию развития автомобильной промышленности Узбекистана.