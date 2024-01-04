По меньшей мере 84 человека погибли в результате двух взрывов рядом с кладбищем, где похоронен генерал корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ Ирана. Это самое смертоносное нападение в Иране за последние 42 года, отмечает BBC.

Взрыв произошёл днём 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана. На кладбище проходили траурные шествия по случаю четвёртой годовщины со дня гибели Сулеймани, убитого в 2020 году.

Более 280 человек получили ранения при атаке, 220 из них были госпитализированы и сейчас находятся в стабильном состоянии, пишет агентство Tasnim, ссылаясь на данные МВД Ирана.

Первый взрыв раздался на дороге, ведущей к кладбищу, где скопились десятки людей, пришедшие почтить память Сулеймани. Второй взрыв, как уточняет Tasnim, раздался спустя 13 минут после первого.

По словам источника агентства, взрывчатка могла находиться в двух чемоданах, которые подорвали дистанционно.

Первоначально сообщалось о 103 погибших, но позже министр здравоохранения Ирана Бахрам Айнуллахи заявил, что некоторые имена были вписаны в список жертв дважды, отмечает BBC.

Иранские власти назвали произошедшее террористической атакой. Ответственность за взрывы никто не взял.

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи пообещал жёсткий ответ и справедливое наказание как непосредственным исполнителям, так и организаторам теракта.

Правительство страны объявило четверг, 4 января, днём национального траура в связи со взрывами.

Генерал Касем Сулеймани был убит в январе 2020 года в результате удара американского беспилотника в Ираке. Сулеймани командовал элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР с 1989 года. Его считали одним из самых влиятельных иранских генералов на Ближнем Востоке и идеологом внешней политики Ирана. Сулеймани также называли архитектором гражданской войны, развязанной президентом Башаром Асадом в Сирии, и борьбы с джихадистами «Исламского государства».

Реакции

С осуждением взрывов в Кермане и призывом привлечь к ответственности виновных выступил глава ООН Антониу Гутерриш. «Генеральный секретарь выражает свои глубокие соболезнования семьям погибших, народу и правительству Исламской Республики Иран. Он желает раненым скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении представителя Гутерриша.

Атаку также осудили в Евросоюзе. «Этот террористический акт повлёк за собой шокирующее число погибших и раненых среди мирного населения. Наши мысли сейчас с жертвами и их семьями. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении ЕС.

Кроме этого, соболезнования Ирану выразили власти Турции, России, Иордании, Ливана, Пакистана и других стран.

Обвинения

Чиновники в правительстве Ирана обвинили в атаке две страны, которые Тегеран «долгое время считал заклятыми врагами» — Израиль и США, пишет газета The New York Times (NYT).

Президент Ирана Ибрахим Раиси напрямую обвинил во взрывах Израиль, заявив, что тот заплатит «высокую цену». «Я предупреждаю сионистский режим: не сомневайтесь, что вы заплатите высокую цену за это преступление и преступления, которые вы совершили», — сказал Раиси в телеобращении.

Представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер заявил, что США «не располагают какой-либо независимой информацией» о взрывах и что у Госдепартамента «нет оснований полагать, что к ним причастен Израиль». Он также опроверг утверждения о причастности Штатов. «Соединённые Штаты никоим образом не были вовлечены, и любые предположения об обратном смехотворны», — сказал он.

В то же время эксперты и аналитики по международной разведке заявили NYT, что атака носила «характерные черты террористических группировок, а не Израиля». Три высокопоставленных американских и один европейский чиновник сообщили изданию, что возможным исполнителем удара на кладбище в Кермане является «Исламское государство» (ИГИЛ) или другая террористическая группировка. Хотя есть некоторые данные, указывающие на причастность «Исламского государства» к нападению, чиновники предупредили, что эта оценка является предварительной и окончательных выводов сделано не было.

О возможной причастности ИГИЛ заявил CNN и неназванный чиновник Белого дома. «Я думаю, что это действительно похоже на террористическую атаку — то, что мы видели в прошлом со стороны ИГИЛ. И это, насколько я понимаю, наша текущая версия», — сказал собеседник телеканала.