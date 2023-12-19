Предпринимателям могут списать штрафы на 400 млрд сумов, назначенные по статье 227−1 Налогового кодекса Узбекистана. Об этом на встрече с предпринимателями в Торгово-промышленной палате 18 декабря сообщил заместитель председателя Налогового комитета Алимжан Файзибаев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Статья 227−1 была введена в новую редакцию Налогового кодекса 11 марта 2022 года, а вступила в силу через три месяца после утверждения — 13 июня. Статья предусматривает требования:

по отображению фискальных отметок либо оснащение автоматизированными измерительными средствами учёта;

обеспечение интеграции с информационными системами налоговых органов;

правила обязательной цифровой маркировки товаров (алкогольная и табачная продукция, пиво, лекарства, бытовая техника, с 1 марта 2024 года — вода и напитки) средствами идентификации для производителей, импортёров и продавцов.

Нарушение этих требований или порядков предусматривает штраф в размере чистой выручки в последнем квартале, в котором имела место реализация.

Как сообщает Spot.uz со ссылкой на Налоговый комитет, в прошлом году по данной статье были оштрафованы 254 предприятия, а в этом году — 1083.

Налоговый консультант Гулнора Суюндикова сообщила, что налоговые органы штрафуют предприятия торговли и общепита за использование программ для внутреннего учёта R-Keeper, Jowi, iiko и других систем за отсутствие интеграции с кассовыми аппаратами, то есть с системой налоговых органов.

Торгово-промышленная палата Узбекистана разработала проект постановления президента, согласно которому планируется списать штрафы на 400 млрд сумов, назначенные по статье 227−1 Налогового кодекса за отсутствие интеграции. Также намечено смягчение мер наказания по этой статье.

Основатель группы компаний Smart Group (рестораны «Винарыба», «Манас», Steam bar, «Будильник», Green) и ресторанной системы Jowi Санжар Максудов отметил, что интеграция с информационными системами налоговых органов пока технически невозможна. Попытки интеграции с Налоговым комитетом длятся больше года, но все упирается в технические проблемы, добавил он.

«Мы заинтересованы в интеграции, мы с удовольствием хотим интегрироваться. Однако возникают технические проблемы. Лучше, наверное, надо было все технические проблемы решить и после этого применять драконовские меры», — цитирует его Spot.

Встреча с бизнесом

В понедельник в Торгово-промышленной палате прошла встреча с предпринимателями, работающими в сфере розничной торговли и общественного питания, а также производители алкогольной продукции. Сначала с бизнесом беседовали заместитель председателя Налогового комитета Алимжан Файзибаев и врио заместителя председателя Торгово-промышленной палаты Умидбек Сафаров.

Позже к ним присоединились глава Налогового комитета Шерзод Кудбиев и глава ТПП Даврон Вахабов.

Предприниматели жаловались на применение штрафов за неинтеграцию автоматизированных систем учёта (учёта R-Keeper, Jowi, iiko) с системами налоговых органов, а также «огромные штрафы».

Они также указали, что в некоторых случаях статья 227−1 НК применялась необоснованно.

Алимжан Файзибаев.



«Ранее попавшие под штраф по статье 227−1. По республике у нас сумма штрафа [составляет] свыше 400 млрд сумов. Сегодня Торгово-промышленная палата внесла проект ПП (постановления президента), что 400 млрд сумов будут списаны. Амнистия», — заявил Алимжан Файзибаев под аплодисменты зала.

По его словам, инициатором является ТПП, а Налоговый комитет поддержал предложение.

Что касается размера штрафа, то его планируется снизить со 100% до 20% от суммы выручки (оборота), а также рассмотреть возможность классификации правонарушений, введение дополнительных пунктов в статью в зависимости от тяжести нарушения.

Руководители Налогового комитета и ТПП попросили предпринимателей отправить свои предложения для решения проблем и нахождения компромисса.

Для рассмотрения жалоб на решения территориальных налоговых органов, вынесенные по проведённым контрольным мероприятиям, запущен Telegram-бот «Жалоба на налоговую проверку».

Подробный материал со встречи будет опубликован на «Газете.uz» в ближайшее время.