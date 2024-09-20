Сборная Узбекистана проиграла в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футзалу Коста-Рики. Матч, прошедший 20 сентября в Ташкенте, завершился со счётом 3:5.

Первый тайм в свою пользу завершила Коста-Рика (2:1). Во втором тайме Узбекистан к 30-й минуте вышел вперёд (3:2), однако на 32-й минуте Ихтиёр Ропиев получил вторую жёлтую карточку, совершив несколько фолов за две минуты. После этого соперники забили три гола и вырвали победу.

В первом туре Узбекистан сыграл вничью 3:3 с Нидерландами. Во втором туре уступил Парагваю 1:4.

Таким образом, национальная сборная заняла последнее место в группе А, набрав по итогам трёх матчей один балл.

Коста-Рика вышла в плей-офф с третьего места. Первым финишировал Парагвай, а вторыми стали Нидерланды.

Коста-Рика 5:3 Узбекистан

03'13″ Эдвин Кубильо (1:0, видео)

13'36″ Машраб Адилов (1:1)

19'18″ Йосел Леон (2:1)

26'07″ Илхомжон Хамроев (2:2)

29'33″ Самариддин Беркинов (2:3)

31'25″ Ихтиёр Ропиев (удаление)

31'33″ Диего Чаваррия (3:3)

32'07″ Минор Кабалсета (4:3)

37'16″ Жан Салас (5:3)

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О турнире

Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.

В плей-офф турнира выходят 12 команд, занявшие первые и вторые места в шести группах, а также ещё четыре лучшие команды, занявшие третьи места.

На прошлом ЧМ 2021 года Узбекистан проиграл Ирану в 1/8 финала.