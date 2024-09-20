Сборная Узбекистана проиграла в заключительном матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футзалу Коста-Рики. Матч, прошедший 20 сентября в Ташкенте, завершился со счётом 3:5.
Первый тайм в свою пользу завершила Коста-Рика (2:1). Во втором тайме Узбекистан к 30-й минуте вышел вперёд (3:2), однако на 32-й минуте Ихтиёр Ропиев получил вторую жёлтую карточку, совершив несколько фолов за две минуты. После этого соперники забили три гола и вырвали победу.
В первом туре Узбекистан сыграл вничью 3:3 с Нидерландами. Во втором туре уступил Парагваю 1:4.
Таким образом, национальная сборная заняла последнее место в группе А, набрав по итогам трёх матчей один балл.
Коста-Рика вышла в плей-офф с третьего места. Первым финишировал Парагвай, а вторыми стали Нидерланды.
Коста-Рика 5:3 Узбекистан
03'13″ Эдвин Кубильо (1:0, видео)
13'36″ Машраб Адилов (1:1)
19'18″ Йосел Леон (2:1)
26'07″ Илхомжон Хамроев (2:2)
29'33″ Самариддин Беркинов (2:3)
31'25″ Ихтиёр Ропиев (удаление)
31'33″ Диего Чаваррия (3:3)
32'07″ Минор Кабалсета (4:3)
37'16″ Жан Салас (5:3)
Видео
Фото
О турнире
Чемпионат мира по футзалу проходит с 14 сентября по 6 октября в трёх узбекских городах: Андижане, Бухаре и Ташкенте. В турнире участвуют 24 команды, разбитые на шесть групп. Действующим чемпионом мира является сборная Португалии, завоевавшая титул в 2021 году.
В плей-офф турнира выходят 12 команд, занявшие первые и вторые места в шести группах, а также ещё четыре лучшие команды, занявшие третьи места.
На прошлом ЧМ 2021 года Узбекистан проиграл Ирану в 1/8 финала.