Группа депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана предложила ввести административную ответственность за публикацию в интернете фото и видео, дискредитирующих работу правоохранителей. Проект закона о поправках в Кодекс о правонарушениях (КоП) опубликован на сайте парламента.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают изложить в новой редакции статью 128 КоП о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа. В неё планируется включить пункт о съёмке фото и видео с последующим их распространением в интернете «в целях дискредитации» работы правоохранителей.

«Указанные действия порочат честь и достоинство не только сотрудников правоохранительных органов, но и в целом наносят существенный урон имиджу всего государства», — говорится в справке-обосновании к документу.

В случае принятия поправок, гражданам за эти правонарушения грозит штраф в 50 расчётных показателей — 5000 тысяч сомов (60 долларов) или арест от 5 до 7 суток.

В числе депутатов, инициировавших поправки, бывший заместитель министра МВД Кыргызстана Суйун Омурзаков, уточняет Kloop.kg.