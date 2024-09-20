Группа депутатов Жогорку Кенеша Кыргызстана предложила ввести административную ответственность за публикацию в интернете фото и видео, дискредитирующих работу правоохранителей. Проект закона о поправках в Кодекс о правонарушениях (КоП) опубликован на сайте парламента.
Авторы законопроекта, в частности, предлагают изложить в новой редакции статью 128 КоП о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа. В неё планируется включить пункт о съёмке фото и видео с последующим их распространением в интернете «в целях дискредитации» работы правоохранителей.
«Указанные действия порочат честь и достоинство не только сотрудников правоохранительных органов, но и в целом наносят существенный урон имиджу всего государства», — говорится в справке-обосновании к документу.
В случае принятия поправок, гражданам за эти правонарушения грозит штраф в 50 расчётных показателей — 5000 тысяч сомов (60 долларов) или арест от 5 до 7 суток.
В числе депутатов, инициировавших поправки, бывший заместитель министра МВД Кыргызстана Суйун Омурзаков, уточняет Kloop.kg.
- Наказание за публикацию фото и видео о работе правоохранителей «с целью их дискредитации и оскорбления» предлагалось ввести и в Узбекистане. В августе Сенат отклонил закон и вернул его на доработку.