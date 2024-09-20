Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 6,1 млн долларов нового финансирования в рамках действующего Соглашения о гранте по целевому развитию (DOAG) с Министерством дошкольного и школьного образования. Таким образом, общая сумма инвестиций в DOAG превысила 47 млн долларов, сообщило посольство США в Ташкенте.

Новое финансирование укрепит действующие программы, поддерживающие улучшение базовых навыков для учащихся начальных классов через инклюзивное образование и подготовку молодёжи в 8−11-х классах с необходимыми предпринимательскими и экономическими навыками, необходимыми для получения работы и участия в экономике будущего, говорится в сообщении.

Соглашение DOAG, рассчитанное на пять лет, было подписано в 2019 году. Инвестиции USAID в сферу образования Узбекистана сосредоточены на улучшении навыков чтения и математики в начальных классах, повышении уровня владения английским языком, развитии навыков в области информационных и коммуникационных технологий и формировании навыков, необходимых для трудоустройства.

«Инвестиции в образование — это инвестиции в светлое будущее для всех. Предоставляя качественное образование, мы не только даём людям навыки и знания, необходимые им, но и прокладываем путь к более процветающему, справедливому и стабильному обществу», — сказал директор миссии USAID в Узбекистане Дэвид Хоффман.