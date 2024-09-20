В Сергелийском районе Ташкента на улице Файзли днём 19 сентября кроссовер BYD (госномер 01 444 VFA) сбил девятилетнюю школьницу, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Девочка от полученных травм скончалась во время транспортировки в больницу.

За рулём была женщина 1983 года рождения. Судя по записи с регистратора другого автомобиля, скорость на тот момент превышала 70 км/ч при разрешённых в городе 60 км/ч.

На видео видно, как другие школьники поднимаются по насыпи, чтобы перейти железную дорогу. Пешеходного перехода и светофоров рядом с автобусной остановкой нет, они находятся примерно в 100 метрах от нее.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).

Ранее сообщалось, что за первые пять месяцев текущего года в Узбекистане в результате ДТП погибли 65 школьников и ранения получили 294.