На газовом месторождении «25 лет Независимости» (М-25) в Байсунском районе Сурхандарьинской области днём 17 сентября произошла повторная утечка сероводорода. Об этом «Газете.uz» сообщили источники в районе.

По данным нескольких не связанных между собой источников, погибло четыре человека. Известно также о пострадавших.

Информацию об аварии на брифинге в АИМК в среду подтвердил заместитель министра экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Жусипбек Казбеков. Однако он сообщил о двух погибших.

«Мы тоже как члены правительственной комиссии прибыли на место 2 сентября (после начала утечки 1 сентября — ред.). Я сам лично был на месте. Наше управление по Сурхандарье и республиканский орган для проведения мониторинговых работ привезли мобильные лаборатории, технику Eco Lab, я сам участвовал в измерении [уровня газа], образцы брались с разных точек. Мы ведём измерения, расчёты, которые после завершения будут представлены в установленном порядке», — заявил он.

По его словам, измерения велись с 1 по 15 сентября совместно с сотрудниками Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья. Информация предоставлялась в республиканский штаб.

Сотрудники Минэкологии снова выехали на место после повторной аварии на месторождении 17 сентября.

Замминистра заявил, что на данный момент информация об утечке сероводорода не подтверждается, превышения нормативов вредных газов в воздухе не наблюдается. «Там было другое происшествие, связанное с техническим производством… Мы измеряем семь разных видов газа, но не было случаев превышения нормативов», — сказал он.

Начальник управления Генеральной прокуратуры Уктам Утаев подтвердил гибель двух людей и наличие пострадавших. Он сообщил, что на место выехали прокурор области, сотрудники районной прокуратуры. Проводится доследственная проверка.

«По её итогам обязательно будет предоставлена информация СМИ. Так как это техногенный случай, решение будет приниматься на основании заключения специалистов», — заявил он.

Представитель Генпрокуратуры также сообщил об эвакуации жителей ряда посёлков рядом с газовым месторождением.

«Они были размещены в соответствующих местах. Мы видели в СМИ и социальных сетях, что в некоторых случаях поднимались вопросы, интересовались ли их положением местные органы, выплачены ли компенсации. Всё это взято под контроль государства. В установленном порядке будет принято законное решение, здесь не нужно сомневаться», — заявил он.

Хокимият Сурхандарьинской области анонсировал брифинг в Байсунском районе вечером 18 сентября. На нём ожидается выступление министра по чрезвычайными ситуациям Абдуллы Кулдашева и министра энергетики Журабека Мирзамахмудова.

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Об утечке

Утечка произошла 1 сентября в 15:17 во время буровых работ на 604-й скважине месторождения «из-за нарушения технологического процесса», сообщало МЧС Узбекистана. По поручению президента 2 сентября на место прибыли заместитель премьер-министра Ачилбай Раматов, министры по чрезвычайным ситуациям, энергетики и здравоохранения, хоким области и глава компании «Узбекнефтегаз». Был создан специальный штаб.

Работы по ликвидации аварии продолжались две недели. 15 сентября в 16.50 утечка была остановлена. «Скважина загерметизирована и заглушена», — сообщала компания Eriell, которая выполняет буровые работы.

После аварии жители ближайшего посёлка Кафрун были эвакуированы. Люди сообщали о сильном запахе сероводорода, жаловались на головную боль и тошноту. Звук вырывающегося газа, напоминающий звук реактивного самолёта, был слышен за несколько километров.

При этом в Eriell подчёркивали, что «на протяжении всего процесса ликвидации последствий угрозы для населения не существовало». «В окружающих населённых пунктах были установлены посты для замера и мониторинга состояния воздушной среды. Анализ показал, что превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не наблюдается», — заявляли в компании.

О месторождении известно, что оно характеризуется очень сложными горно-геологическими условиями, его запасы являются трудноизвлекаемыми, газ высокосернистый. В газе имеется значительное содержание так называемых кислых компонентов — сероводорода (H2S) и диоксида углерода (CO2), сильных коррозионно-активных примесей, при определённых условиях представляющих серьёзную угрозу для контактирующих с ними стальных трубопроводов и оборудования, повреждение или разрушение которых могут сопровождаться загрязнением окружающей среды и другими отрицательными последствиями.

Сероводород — токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Он способен парализовать обонятельный нерв, в результате чего человек перестаёт ощущать запах этого газа. Это часто приводит к сильным отравлениям из-за неспособности своевременно распознать и прекратить контакт с токсическим источником. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, рвоту, а со значительной концентрацией может привести к коме, судорогам, отёку лёгких и летальному исходу.

«Газета.uz» подробно писала о происшествии, ситуации в районе ЧП, его возможных причинах, а также о проекте и компаниях, занимающихся его реализацией.