В результате новой аварии на месторождении газа «25 лет Независимости» в Байсунском районе Сурхандарьи во вторник скончались четыре человека. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По его словам, это сотрудники подрядной организации, работавшие на месторождении. Их личности установлены.

Накануне о четырёх погибших изданию сообщили несколько источников в Байсунском районе, в том числе сотрудники больницы.

Известно о нескольких пострадавших, обратившихся за медицинской помощью. Не всем из них понадобилась госпитализация. По состоянию на 16:00 в больнице находился один рабочий.

Днём в среду на брифинге в АИМК в Ташкенте представители Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Генеральной прокуратуры, отвечая на вопрос, правда ли, что при аварии погибли два человека, ответили утвердительно.

Шерзод Асадов сообщил, что президенту Шавкату Мирзиёеву было доложено об аварии сразу же, как она произошла. Он дал соответствующие поручения и получает информацию о ситуации в реальном времени.

На место ЧП отправились руководители ответственных министерств и организаций. Привлечены зарубежные специалисты, которые помогают отечественным структурам в ликвидации последствий аварии.

Ожидается, что обстоятельства происшествия и другие данные будут озвучены вечером министрами по чрезвычайным ситуациям и энергетики, которые находятся в Байсунском районе.