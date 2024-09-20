Политика
Глава Сената выразила соболезнования родным погибших при аварии на месторождении М-25
Председатель Сената Танзила Нарбаева выразила соболезнования родным погибших в результате аварии на скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) в Сурхандарье. По её словам, их семьи «находятся под контролем нашего государства и нашего президента».
Сенат одобрил закон о признании иностранце нежелательными
Сенат одобрил поправки о признании иностранных граждан нежелательными к пребыванию в Узбекистане. Поводом могут быть выступления и действия, угрожающие суверенитету, целостности и безопасности страны, разжигающие вражду, унижающие честь, достоинство или историю народа.
Партии Узбекистана представили предвыборные платформы. Чем они отличаются?
Партии Узбекистана определились с предвыборными платформами. Раньше их критиковали за схожесть позиций по ключевым вопросам развития страны. Что нового они предлагают? Анализ Баходира Исмаилова, заведующего сектором в Институте законодательства и правовой политики при президенте.
Экономика
«Наша главная цель — развивать сельское хозяйство на основе научно обоснованных методов» — президент
В Узбекистане изменится система создания новых фруктовых садов, в том числе яблоневых, и виноградников. Для таких проектов будут разрабатываться ТЭО с учётом специализации регионов и почвенно-климатических условий, а также выделяться льготные кредиты.
Общество
Город для людей. Как новые подходы к городскому планированию меняют облик Алматы
Развитие Алматы, как и многих мегаполисов, сопряжено с противостоянием быстрым темпам урбанизации. Как в этом городу помогают урбанистические подходы и инициативы архитекторов, в интервью «Газете.uz» рассказывает руководитель «Алматыгенплан» Асхат Садуов.
Видеорепортаж: Почему затягивается реконструкция улицы Тараса Шевченко?
Завершение реконструкции части улицы Тараса Шевченко в Ташкенте задерживается минимум на месяц. С чем это связано? Какие убытки терпит бизнес? Как изменился проект? «Газета.uz» поговорила с предпринимателями и заместителем хокима района Фарходом Нажмиддиновым.
За нарушение правил оказания психологической помощи вводится ответственность
Сенат одобрил закон, устанавливающий ответственность за нарушение требований по оказанию психологической помощи и вводящий ряд других требований к этой сфере.
Одобрен закон для борьбы с фальшивыми тренерами и лекторами
Сенаторы одобрили закон о регулировании просветительской деятельности для борьбы с «фальшивыми тренерами и лекторами», которые пытаются заработать путём обмана. За ведение просветительства лицом, не имеющим права заниматься этой деятельностью, вводится штраф.
Куда сходить на выходных в Ташкенте (21 и 22 сентября)
Шесть кинопремьер, Iosis Fest 2024, фестиваль Cinema Love 2024, квиз по «Гарри Поттеру», гастрономический фестиваль, более десяти выставок, спектакли, творческие мастер-классы для детей, занятия для детей, скидки в магазинах, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.
Спорт
Шахматная олимпиада: Нодирбек Абдусатторов вырвал победу для Узбекистана в матче с Сербией
Шахматисты Узбекистана одержали победу в 8-м туре шахматной олимпиады против Сербии и поднялись на 2-е место. Ожидалось, что матч завершится вничью и команда резко снизит шансы на медаль, но Нодирбек Абдусатторов вырвал победу. Теперь им предстоит ключевая схватка с Индией, одержавшей 8 побед из 8.
Узбекистан вылетел с домашнего чемпионата мира по футзалу (видео)
Узбекистан проиграл Коста-Рике в драматическом матче заключительного тура группового этапа на домашнем чемпионате мира по футзалу. Сборная заняла последнее место в группе и завершила участие в турнире.
Мир
Израиль нанёс массированные удары по объектам «Хезболлы» в Ливане
Армия Израиля нанесла один из самых массированных авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане — следом за серией взрывов пейджеров и раций. Совет безопасности ООН проведёт экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию.
В Кыргызстане предложили наказывать за съёмку правоохранителей «в целях дискредитации»
Депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести наказание — штраф или арест до 7 суток — за публикацию в интернете фото и видео работы правоохранителей «в целях дискредитации».
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