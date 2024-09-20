Политика

Председатель Сената Танзила Нарбаева выразила соболезнования родным погибших в результате аварии на скважине газового месторождения «25 лет Независимости» (М-25) в Сурхандарье. По её словам, их семьи «находятся под контролем нашего государства и нашего президента».

Сенат одобрил поправки о признании иностранных граждан нежелательными к пребыванию в Узбекистане. Поводом могут быть выступления и действия, угрожающие суверенитету, целостности и безопасности страны, разжигающие вражду, унижающие честь, достоинство или историю народа.

Партии Узбекистана определились с предвыборными платформами. Раньше их критиковали за схожесть позиций по ключевым вопросам развития страны. Что нового они предлагают? Анализ Баходира Исмаилова, заведующего сектором в Институте законодательства и правовой политики при президенте.

Экономика

В Узбекистане изменится система создания новых фруктовых садов, в том числе яблоневых, и виноградников. Для таких проектов будут разрабатываться ТЭО с учётом специализации регионов и почвенно-климатических условий, а также выделяться льготные кредиты.

Общество

Развитие Алматы, как и многих мегаполисов, сопряжено с противостоянием быстрым темпам урбанизации. Как в этом городу помогают урбанистические подходы и инициативы архитекторов, в интервью «Газете.uz» рассказывает руководитель «Алматыгенплан» Асхат Садуов.

Завершение реконструкции части улицы Тараса Шевченко в Ташкенте задерживается минимум на месяц. С чем это связано? Какие убытки терпит бизнес? Как изменился проект? «Газета.uz» поговорила с предпринимателями и заместителем хокима района Фарходом Нажмиддиновым.

Сенат одобрил закон, устанавливающий ответственность за нарушение требований по оказанию психологической помощи и вводящий ряд других требований к этой сфере.

Сенаторы одобрили закон о регулировании просветительской деятельности для борьбы с «фальшивыми тренерами и лекторами», которые пытаются заработать путём обмана. За ведение просветительства лицом, не имеющим права заниматься этой деятельностью, вводится штраф.

Шесть кинопремьер, Iosis Fest 2024, фестиваль Cinema Love 2024, квиз по «Гарри Поттеру», гастрономический фестиваль, более десяти выставок, спектакли, творческие мастер-классы для детей, занятия для детей, скидки в магазинах, вечеринки и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

Спорт

Шахматисты Узбекистана одержали победу в 8-м туре шахматной олимпиады против Сербии и поднялись на 2-е место. Ожидалось, что матч завершится вничью и команда резко снизит шансы на медаль, но Нодирбек Абдусатторов вырвал победу. Теперь им предстоит ключевая схватка с Индией, одержавшей 8 побед из 8.

Узбекистан проиграл Коста-Рике в драматическом матче заключительного тура группового этапа на домашнем чемпионате мира по футзалу. Сборная заняла последнее место в группе и завершила участие в турнире.

Мир

Армия Израиля нанесла один из самых массированных авиаударов по объектам «Хезболлы» в Ливане — следом за серией взрывов пейджеров и раций. Совет безопасности ООН проведёт экстренное заседание, чтобы обсудить ситуацию.

Депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести наказание — штраф или арест до 7 суток — за публикацию в интернете фото и видео работы правоохранителей «в целях дискредитации».

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