Мужская сборная Узбекистана 19 сентября одержала тяжёлую победу в восьмом туре Всемирной шахматной олимпиады в Будапеште, а женская команда уступила США.

Представители мужской сборной (средний рейтинг — 2690, стартовый номер — 4) в одной из центральных встреч со счётом 2,5:1,5 победили Сербию (2649, 16-й номер), которая одержала шесть побед и уступила только Индии.

Фото: Uzchess / Telegram

Первые три партии завершились вничью: Нодирбек Якуббоев не выявил победителя в матче с Алексеем Сараной (партия), которому удалось спастись в окончании с разноцветными слонами, Жавохир Синдаров — с Александаром Инджичем, а Шамсиддин Вохидов — с Велимиром Ивичем.

Исход встречи решился за первой доской между Нодирбеком Абдусатторовым и Александром Предке. Сербский шахматист неортодоксально разыграл дебют белыми. Пока лёгкие фигуры оставались на начальных позициях, его ладья прошла по маршруту h1-h3-b3-e3, но последний шаг в этой прогулке оказался решающей ошибкой.

Позиционный и материальный (лишняя пешка) перевес Абдусатторова мог сравниться только с его же перевесом по времени: час против 10 минут до конца партии. В критический момент Предке, как и Сарана, проявил чудеса изворотливости и получил равное ладейное окончание, но гроссмейстер из Узбекистана продолжал давить и ставить проблемы, что позволило выиграть партию во второй раз.





Этот результат позволил Узбекистану подняться на второе место в турнирной таблице. В 9-м туре сборную ждёт ключевая схватка с Индией — действующим лидером турнира с 8 победами в 8 матчах.





На прошлой олимпиаде 2022 года в Ченнаи (Индия) встреча именно этих команд стала решающей за будущую золотую медаль. Тогда Нодирбек Абдусатторов, уступая по ходу матча Гукешу Доммараджу, смог вырвать победу и нанести первое поражение сопернику, что позволило Узбекистану избежать поражения и сыграть вничью.

Гукеш и Абдусатторов — главные претенденты на «золото» в индивидуальном зачёте на первой доске. Магнус Карлсен, победивший в этом туре Ле Куанг Льема, — всего лишь третий.





Женская сборная страны уступила США со счётом 0,5:3,5. Афруза Хамдамова уступила Кариссе Йип, Нилуфар Якуббоева— Ирине Круш, Умида Омонова — Элис Ли. Нодира Нодиржанова сыграла вничью с Анной Затонских.





В результате команда опустилась на 25-е место с 11 баллами. В 9-м туре шахматистки сыграют против Сербии.