Устойчивое развитие становится основным ориентиром для многих мегаполисов, и Алматы — не исключение. Какие технологии и инициативы архитекторов и градостроителей могут стать примером для других городов Центральной Азии? Как урбанистические подходы позволяют решать проблему с трафиком, оптимизировать дорожную инфраструктуру и смягчать последствия негативного воздействия на окружающую среду?

На правах генерального интернет-партнёра Первого Центральноазиатского урбан-форума, который пройдёт в Ташкенте 26 сентября, «Газета.uz» публикует эксклюзивное интервью архитектора, администратора Ассоциации молодых архитекторов Узбекистана Ранай Уткельбаевой с одним из спикеров мероприятия, архитектором, урбанистом, руководителем Научно-исследовательского института «Алматыгенплан» Асхатом Садуовым.

— Как Алматы справляется с вызовами быстрых темпов урбанизации, сохраняя при этом баланс между современным развитием и сохранением исторической архитектуры?

— Предлагаю начать с терминологии. Урбанизация простыми словами — это переселение сельского населения в города. Если считывать этот термин статистически, то мы рассмотрим, сколько сельского населения стало городским. В этом смысле некоторые сельские территории стали просто частью города в процессе расширения границ в два раза. И тут у нас возникает ряд проблем с территориями не городской застройки. Статус присвоен городской, а уклад сельский, требования к территории возросли до городских. Теперь мы обязаны предоставить городскую инфраструктуру сельским территориям. На лицо процесс «урбан спрол» (urban sprawl) — разрастания пригородов, который мы пытаемся компенсировать полицентричным развитием.

Асхат Садуов. Фото: baribar.kzАсхат Садуов. Фото: baribar.kz

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Если термин «урбанизация» рассматривать как это описано в «Общей теории урбанизации» Ильдефонса Серда (1867 г.), «отца урбанистики», то урбанизация — наука, искусство по созданию городов. Очень важно рассматривать темпы урбанизации с точки зрения качества среды. Серда предлагал стирать границы между городом и селом, предлагая новую парадигму социологии пространства. Пусть он не попал на сто процентов, но есть вектор стремления, как нам формировать город с точки зрения комфорта для всех. В случае с Алматы необходимо урбанизировать прирезанные сельские территории и активировать другие свободные территории для создания системы полицентров и подцентров разного масштаба.

Миграционные потоки Алматы составляют около 500 тысяч ежедневно, что создаёт нагрузку на улично-дорожную сеть и ухудшает экологическую ситуацию. Все мегаполисы сталкиваются с этой проблемой на этапе необходимости радикальных мер перехода на городской вид транспорта.

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Тут приходит на помощь историческая структура доавтомобильного города человеческого масштаба. Если говорить про сетку улиц, мы видим, что квартальная сетка исторического центра лучше справляется с пропускной способностью потоков и имеет более комфортную среду.

— Какие решения по улучшению городской экологии и снижению загрязнения воздуха продвигаются в Алматы в контексте роста транспортной инфраструктуры?

— Улучшение городской экологии и снижение загрязнения воздуха требует комплексного подхода и реализации различных решений.

В числе крупных загрязнителей города — автотранспорт, и карантин во время COVID-19 продемонстрировал, что ограничения передвижения транспорта существенно улучшили качество воздуха. По статистике сегодня у каждого четвёртого жителя Алматы есть личный автомобиль. По мере увеличения количества автомобилей накапливаются такие проблемы, как загрязнение воздуха, заторы, нехватка парковочных мест, подорожание топлива.

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Крупными загрязнителями являются и ТЭЦ, которые, несмотря на свою стратегическую важность, наносят ощутимый вред окружающей среде. В Алматы идёт масштабная работа по технико-экономическому обоснованию проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду». Планируется, что алматинскую ТЭЦ-2 полностью переведут на голубое топливо до конца 2026 года.

В городе ведутся работы по совершенствованию транспортной инфраструктуры. В начале года акиматом Алматы утверждён мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года.

Мастер-план является стратегическим документом, определяющим основные направления совершенствования транспортной инфраструктуры Алматы и который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Основной задачей мастер-плана является переключение населения с личного транспорта на общественный. Главным показателем станет увеличение количества поездок в общественном транспорте на 64% до 2030 года.

Из мастер-плана транспортного каркаса города Алматы до 2030 года.Из мастер-плана транспортного каркаса города Алматы до 2030 года.

Ведутся работы по строительству инфраструктуры для общественного транспорта и запуск low emission zones — проекта по созданию в городе зон с низким уровнем выбросов.

В разработке проект линий скоростного автобусного транспорта (BRT) по проспекту Райымбека, одного из крупных в городе. BRT нужен для урегулирования потока трафика. Его протяжённость составит 17 км. Проект включает не только проезжую часть, но всё вокруг: от тротуаров до придомовых территорий.

Визуализация НИИ «Алматыгенплан».Визуализация НИИ «Алматыгенплан».

— Помогут ли в решении этих проблем проекты в области устойчивой архитектуры?

— Устойчивая архитектура — это дорогая, но необходимая инвестиция в будущее общества. Она основана на принципах экологической ответственности, стремлении минимизировать воздействие на окружающую среду и использовании ресурсов с умом. В последние десятилетия мир столкнулся с серьёзными вызовами, связанными с изменением климата, и архитекторы, как никогда ранее, должны задумываться о том, как их проекты могут способствовать сохранению планеты.

Каждый новый проект — это шаг к более гармоничному сосуществованию человека и природы, где архитектура становится не просто фоном, а активным участником в решении глобальных проблем.

Однако в условиях рыночной экономики не все разработки архитекторов учитываются. Часто интересы заказчиков и финансовые ограничения становятся основными приоритетами, заставляя игнорировать оригинальные идеи и концепции, которые могли бы обогатить городской ландшафт. Например, архитектурные проекты, нацеленные на устойчивое развитие и гармонию с природой, оказываются под давлением быстрого срока реализации и сокращения бюджета.

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— Какие вызовы вы видите в процессе реконструкции и редевелопмента старых районов Алматы? Как можно сохранить их уникальную атмосферу, адаптируя к современным стандартам?

— Во всех странах мира существуют так называемые районы массовой жилой застройки. Их строительство было необходимо для того, чтобы быстро и дёшево построить большое количество жилья для горожан. В настоящее время эти здания и территории находятся в состоянии упадка.

Первые микрорайоны Алматы, построенные в 1960-х годах, устарели и нуждаются в модернизации. Основные проблемы — дефицит объектов культуры и спорта, зелёных зон и общественных пространств. Генеральный план предполагает ревитализацию микрорайонов, что включает реставрацию и реконструкцию существующих построек, а также общественные обсуждения для поиска оптимальных решений.

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Планировалось, что каждый микрорайон будет оснащён всеми необходимыми социально-бытовыми объектами. Однако с течением времени требования к качеству жизни возросли, что привело к возникновению комплекса проблем у жителей этих микрорайонов. Устаревшая инфраструктура, нехватка объектов культуры и спорта, «точек притяжения»: мест активного и спокойного отдыха, зелёных зон — всё это приводит к «маятниковой миграции». Алматинцы много времени тратят на перемещение по городу. Это, в свою очередь, создаёт проблемы с транспортной инфраструктурой: постоянные пробки на дорогах, нехватка маршрутов общественного транспорта.

Генеральный план направлен на изменение существующей ситуации, в том числе через формирование новых полицентров и ревитализацию микрорайонов. Важно понимать, что ревитализация — это не уничтожение, а преобразование и улучшение уже существующих построек.

Реставрация и реконструкция являются длительными системными процессами. На первом этапе планируется провести предпроектный анализ территории и разработать план-схему микрорайонов для того, чтобы определить возможные варианты их преобразований, а также провести общественные обсуждения.

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— Какова роль архитекторов и градостроителей в развитии доступного жилья для населения Алматы?

— Роль архитекторов и градостроителей в развитии доступного жилья для населения является ключевой в современном урбан-ландшафте. Их профессионализм и визионерский подход позволяют создавать не только функциональные, но и эстетически привлекательные жилые пространства, соответствующие потребностям различных категорий граждан. Архитекторы, обладая глубокими знаниями о материалах, технологиях и концепциях устойчивого развития, могут эффективно интегрировать принципы экологии в процесс проектирования, что приводит к снижению затрат на эксплуатацию жилья.

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Градостроители, в свою очередь, занимаются разработкой общих схем застройки, которые способствуют оптимальному использованию территории. Они анализируют социальные и экономические факторы, чтобы понять, как создать гармоничную среду обитания, где доступное жилье не будет изолировано от общественной инфраструктуры. Взаимодействие архитекторов и градостроителей позволяет разрабатывать инновационные модели жилищного строительства, способствующие росту сообществ и улучшению качества жизни. Таким образом, их вклад не ограничивается лишь проектированием зданий, но и включает в себя создание благоприятной урбан-среды, способной удовлетворить потребности населения в доступном и комфортном жилье.

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— Как вы считаете, какие инициативы на региональном уровне могли бы улучшить сотрудничество между городами Центральной Азии для решения проблем транспортной инфраструктуры и городской мобильности?

— В первую очередь, это создание межгородских транспортных координационных комитетов, в которые войдут представители различных городов и стран. Это позволит наладить диалог между участниками и разработать совместные стратегии по развитию транспортной инфраструктуры.

Во-вторых, это совместные инвестиционные проекты. Создание фондов для совместного финансирования транспортных проектов, таких как строительство дорог, мостов или развитие систем общественного транспорта, что будет способствовать улучшению мобильности и доступности. Также нам необходим обмен опытом и лучшими практиками.

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— Как Казахстан и другие страны региона могут совместно отвечать на вызовы, связанные с изменением климата и его влиянием на развитие урбанистики в Центральной Азии?

— В начале апреля текущего года в Алматы пять государств Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан — запустили проект по совместному наблюдению за ледниками. Соседние страны начнут делиться данными, готовить специалистов для наблюдения за замёрзшими водными ресурсами.

Для меня это большой шаг в совместном развитии. Это один из примеров стратегического сотрудничества стран Центральной Азии, так как питьевая вода — один из главнейших ресурсов городов. По официальным данным, из 100 кубометров нашего годового водотока 56% формируется вне страны. Казахстан зависит от соседних стран.

Узнать подробную информацию о Центральноазиатском урбан-форуме и ознакомиться с его программой можно на официальном сайте cauf.uz.