Устойчивое развитие становится основным ориентиром для многих мегаполисов, и Алматы — не исключение. Какие технологии и инициативы архитекторов и градостроителей могут стать примером для других городов Центральной Азии? Как урбанистические подходы позволяют решать проблему с трафиком, оптимизировать дорожную инфраструктуру и смягчать последствия негативного воздействия на окружающую среду?

На правах генерального интернет-партнёра Первого Центральноазиатского урбан-форума, который пройдёт в Ташкенте 26 сентября, «Газета.uz» публикует эксклюзивное интервью архитектора, администратора Ассоциации молодых архитекторов Узбекистана Ранай Уткельбаевой с одним из спикеров мероприятия, архитектором, урбанистом, руководителем Научно-исследовательского института «Алматыгенплан» Асхатом Садуовым.

— Как Алматы справляется с вызовами быстрых темпов урбанизации, сохраняя при этом баланс между современным развитием и сохранением исторической архитектуры?

— Предлагаю начать с терминологии. Урбанизация простыми словами — это переселение сельского населения в города. Если считывать этот термин статистически, то мы рассмотрим, сколько сельского населения стало городским. В этом смысле некоторые сельские территории стали просто частью города в процессе расширения границ в два раза. И тут у нас возникает ряд проблем с территориями не городской застройки. Статус присвоен городской, а уклад сельский, требования к территории возросли до городских. Теперь мы обязаны предоставить городскую инфраструктуру сельским территориям. На лицо процесс «урбан спрол» (urban sprawl) — разрастания пригородов, который мы пытаемся компенсировать полицентричным развитием.

Асхат Садуов. Фото: baribar.kz



Если термин «урбанизация» рассматривать как это описано в «Общей теории урбанизации» Ильдефонса Серда (1867 г.), «отца урбанистики», то урбанизация — наука, искусство по созданию городов. Очень важно рассматривать темпы урбанизации с точки зрения качества среды. Серда предлагал стирать границы между городом и селом, предлагая новую парадигму социологии пространства. Пусть он не попал на сто процентов, но есть вектор стремления, как нам формировать город с точки зрения комфорта для всех. В случае с Алматы необходимо урбанизировать прирезанные сельские территории и активировать другие свободные территории для создания системы полицентров и подцентров разного масштаба.

Миграционные потоки Алматы составляют около 500 тысяч ежедневно, что создаёт нагрузку на улично-дорожную сеть и ухудшает экологическую ситуацию. Все мегаполисы сталкиваются с этой проблемой на этапе необходимости радикальных мер перехода на городской вид транспорта.





Тут приходит на помощь историческая структура доавтомобильного города человеческого масштаба. Если говорить про сетку улиц, мы видим, что квартальная сетка исторического центра лучше справляется с пропускной способностью потоков и имеет более комфортную среду.

— Какие решения по улучшению городской экологии и снижению загрязнения воздуха продвигаются в Алматы в контексте роста транспортной инфраструктуры?

— Улучшение городской экологии и снижение загрязнения воздуха требует комплексного подхода и реализации различных решений.

В числе крупных загрязнителей города — автотранспорт, и карантин во время COVID-19 продемонстрировал, что ограничения передвижения транспорта существенно улучшили качество воздуха. По статистике сегодня у каждого четвёртого жителя Алматы есть личный автомобиль. По мере увеличения количества автомобилей накапливаются такие проблемы, как загрязнение воздуха, заторы, нехватка парковочных мест, подорожание топлива.





Крупными загрязнителями являются и ТЭЦ, которые, несмотря на свою стратегическую важность, наносят ощутимый вред окружающей среде. В Алматы идёт масштабная работа по технико-экономическому обоснованию проекта «Модернизация Алматинской ТЭЦ-2 с минимизацией воздействия на окружающую среду». Планируется, что алматинскую ТЭЦ-2 полностью переведут на голубое топливо до конца 2026 года.

В городе ведутся работы по совершенствованию транспортной инфраструктуры. В начале года акиматом Алматы утверждён мастер-план транспортного каркаса города до 2030 года.

Мастер-план является стратегическим документом, определяющим основные направления совершенствования транспортной инфраструктуры Алматы и который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Основной задачей мастер-плана является переключение населения с личного транспорта на общественный. Главным показателем станет увеличение количества поездок в общественном транспорте на 64% до 2030 года.

Из мастер-плана транспортного каркаса города Алматы до 2030 года.



Ведутся работы по строительству инфраструктуры для общественного транспорта и запуск low emission zones — проекта по созданию в городе зон с низким уровнем выбросов.

В разработке проект линий скоростного автобусного транспорта (BRT) по проспекту Райымбека, одного из крупных в городе. BRT нужен для урегулирования потока трафика. Его протяжённость составит 17 км. Проект включает не только проезжую часть, но всё вокруг: от тротуаров до придомовых территорий.

Визуализация НИИ «Алматыгенплан».



— Помогут ли в решении этих проблем проекты в области устойчивой архитектуры?

— Устойчивая архитектура — это дорогая, но необходимая инвестиция в будущее общества. Она основана на принципах экологической ответственности, стремлении минимизировать воздействие на окружающую среду и использовании ресурсов с умом. В последние десятилетия мир столкнулся с серьёзными вызовами, связанными с изменением климата, и архитекторы, как никогда ранее, должны задумываться о том, как их проекты могут способствовать сохранению планеты.

Каждый новый проект — это шаг к более гармоничному сосуществованию человека и природы, где архитектура становится не просто фоном, а активным участником в решении глобальных проблем.

Однако в условиях рыночной экономики не все разработки архитекторов учитываются. Часто интересы заказчиков и финансовые ограничения становятся основными приоритетами, заставляя игнорировать оригинальные идеи и концепции, которые могли бы обогатить городской ландшафт. Например, архитектурные проекты, нацеленные на устойчивое развитие и гармонию с природой, оказываются под давлением быстрого срока реализации и сокращения бюджета.





— Какие вызовы вы видите в процессе реконструкции и редевелопмента старых районов Алматы? Как можно сохранить их уникальную атмосферу, адаптируя к современным стандартам?

— Во всех странах мира существуют так называемые районы массовой жилой застройки. Их строительство было необходимо для того, чтобы быстро и дёшево построить большое количество жилья для горожан. В настоящее время эти здания и территории находятся в состоянии упадка.

Первые микрорайоны Алматы, построенные в 1960-х годах, устарели и нуждаются в модернизации. Основные проблемы — дефицит объектов культуры и спорта, зелёных зон и общественных пространств. Генеральный план предполагает ревитализацию микрорайонов, что включает реставрацию и реконструкцию существующих построек, а также общественные обсуждения для поиска оптимальных решений.





Планировалось, что каждый микрорайон будет оснащён всеми необходимыми социально-бытовыми объектами. Однако с течением времени требования к качеству жизни возросли, что привело к возникновению комплекса проблем у жителей этих микрорайонов. Устаревшая инфраструктура, нехватка объектов культуры и спорта, «точек притяжения»: мест активного и спокойного отдыха, зелёных зон — всё это приводит к «маятниковой миграции». Алматинцы много времени тратят на перемещение по городу. Это, в свою очередь, создаёт проблемы с транспортной инфраструктурой: постоянные пробки на дорогах, нехватка маршрутов общественного транспорта.

Генеральный план направлен на изменение существующей ситуации, в том числе через формирование новых полицентров и ревитализацию микрорайонов. Важно понимать, что ревитализация — это не уничтожение, а преобразование и улучшение уже существующих построек.

Реставрация и реконструкция являются длительными системными процессами. На первом этапе планируется провести предпроектный анализ территории и разработать план-схему микрорайонов для того, чтобы определить возможные варианты их преобразований, а также провести общественные обсуждения.





— Какова роль архитекторов и градостроителей в развитии доступного жилья для населения Алматы?

— Роль архитекторов и градостроителей в развитии доступного жилья для населения является ключевой в современном урбан-ландшафте. Их профессионализм и визионерский подход позволяют создавать не только функциональные, но и эстетически привлекательные жилые пространства, соответствующие потребностям различных категорий граждан. Архитекторы, обладая глубокими знаниями о материалах, технологиях и концепциях устойчивого развития, могут эффективно интегрировать принципы экологии в процесс проектирования, что приводит к снижению затрат на эксплуатацию жилья.





Градостроители, в свою очередь, занимаются разработкой общих схем застройки, которые способствуют оптимальному использованию территории. Они анализируют социальные и экономические факторы, чтобы понять, как создать гармоничную среду обитания, где доступное жилье не будет изолировано от общественной инфраструктуры. Взаимодействие архитекторов и градостроителей позволяет разрабатывать инновационные модели жилищного строительства, способствующие росту сообществ и улучшению качества жизни. Таким образом, их вклад не ограничивается лишь проектированием зданий, но и включает в себя создание благоприятной урбан-среды, способной удовлетворить потребности населения в доступном и комфортном жилье.





— Как вы считаете, какие инициативы на региональном уровне могли бы улучшить сотрудничество между городами Центральной Азии для решения проблем транспортной инфраструктуры и городской мобильности?

— В первую очередь, это создание межгородских транспортных координационных комитетов, в которые войдут представители различных городов и стран. Это позволит наладить диалог между участниками и разработать совместные стратегии по развитию транспортной инфраструктуры.

Во-вторых, это совместные инвестиционные проекты. Создание фондов для совместного финансирования транспортных проектов, таких как строительство дорог, мостов или развитие систем общественного транспорта, что будет способствовать улучшению мобильности и доступности. Также нам необходим обмен опытом и лучшими практиками.





— Как Казахстан и другие страны региона могут совместно отвечать на вызовы, связанные с изменением климата и его влиянием на развитие урбанистики в Центральной Азии?

— В начале апреля текущего года в Алматы пять государств Центральной Азии — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан — запустили проект по совместному наблюдению за ледниками. Соседние страны начнут делиться данными, готовить специалистов для наблюдения за замёрзшими водными ресурсами.

Для меня это большой шаг в совместном развитии. Это один из примеров стратегического сотрудничества стран Центральной Азии, так как питьевая вода — один из главнейших ресурсов городов. По официальным данным, из 100 кубометров нашего годового водотока 56% формируется вне страны. Казахстан зависит от соседних стран.