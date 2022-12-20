Число министерств и ведомств в Узбекистане будет сокращено с 61 до 28 единиц. Об этом в своём ежегодном послании парламенту и народу 20 декабря сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

«На первом этапе будут реформированы министерства, принципиально изменится и метод работы правительства. Прежде всего, будет сокращено количество министерств и ведомств с нынешних 61 до 28. Теперь каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, а также руководить комитетами, агентствами и инспекциями, входящими в структуру», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Президент предложил перейти к компактной и эффективной системе государственного управления.

«Почему я начинаю речь с реформы в этом направлении? Необходимо было в течение шести лет создать новые министерства и ведомства, чтобы „поднять на ноги“ отрасли, ранее находившиеся в запущенном состоянии и находящиеся на грани „исчезновения“. Мы должны были это сделать, иначе мы бы не добились того, что имеем сейчас», — пояснил он.

По его словам, Узбекистан «добился больших результатов» в сферах дошкольного образования, жилищно-коммунального хозяйства, инвестиций, коммунальных услуг, государственно-частного партнёрства.

Глава государства заявил, что необходимо расширить частную инициативу и открыть для неё новые перспективы. «Сейчас самое время перейти от „ручного управления“ к системному управлению, работающему на конкретный результат», — сказал президент.

«Нужно открыто сказать — в настоящее время в государственном аппарате много дублирующих [функций], есть ненужные штаты. Очень высокая централизация. В результате слишком много времени, сил и ресурсов тратится на поиск правильных решений сложных проблем сегодняшнего дня. Сколько времени уходит на то, чтобы [проблема] от района дошла до президента? Давайте сами представим. Бюрократия становится цепью на наших ногах. Министры не имеют, так сказать, „никакого голоса“ в решениях, принимаемых правительством. То есть их участие и ответственность в подготовке и реализации этих решений недостаточны», — подчеркнул он.

Шавкат Мирзиёев заявил, что «министры больше не имеют права работать по старинке».

«Если у министра нет чётких дальновидных подходов в своей области, если его деятельность не облегчает бремя людей, скажите себе, какой прок от такого руководителя? Поэтому я подписал указ о новой административной реформе. Мы долго к этому готовились, никто не имеет права обсуждать это. Это требование времени», — сообщил он.

В то же время, как отметил президент, многие министры меняются.

«Министры, хорошо разбирающиеся в своём деле, самоотверженные и работой которых народ доволен, останутся на своих должностях. Я считаю такой подход справедливым… Повысится политический статус каждого министра, его ответственность перед президентом, парламентом и обществом. Соответственно, усиливается ответственность. Им будут предоставлены достаточные полномочия и средства для решения проблем населения», — заявил он.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев анонсировал поэтапное сокращение численности государственных служащих на 30−35%. Сэкономленные средства будут направлены на решение социальных вопросов, указал он.