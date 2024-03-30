Экономика

В 2023 году дефицит консолидированного бюджета Узбекистана составил рекордные 59 трлн сумов (свыше $5 млрд), намного превысив показатели предыдущих лет. В конце прошлого года правительство через парламент повысило лимит, поскольку не уложилось в рамки госрасходов.

В первом квартале экономика Узбекистана вырастет на 6%, а объем промышленного производства — почти на 10%, говорилось на совещании у президента. Он поручил сократить дебиторскую задолженность и предотвратить необоснованный рост затрат крупных госпредприятий.

Экостикеры для транспорта внедрят не только в Ташкенте, а во всех регионах Узбекистана. Экодиагностику введут поэтапно с 1 июня. Стикеры для большинства машин будут бесплатными. Всем новым авто и электротранспорту выдадут «зелёные» стикеры. За въезд в экозоны вводятся компенсации и штрафы. Детали.

Общество

В Ташкенте с 1 апреля по 31 мая, а также с 15 апреля до конца мая запланированы двухдневные и четырёхдневные отключения горячей воды. В эти дни будут проводиться испытание тепловых сетей. График будет обновляться.

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