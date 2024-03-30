С апреля в Ташкенте запланированы два плановых отключения горячей воды для проведения испытаний тепловых сетей, сообщает компания Veolia Energy Tashkent.

Сначала с 1 апреля до 31 мая планируются двухдневные отключения.

Даты и адреса отключения. График будет обновляться.

«Мы проведём ремонтно-профилактические работы, в том числе замену задвижек, полную ревизию и замену сетевых насосов, проверку систем электроснабжения, демонтаж и монтаж труб и сопутствующего оборудования котельных, а также профилактические работы на теплообменниках», — говорится в сообщении.

Затем, с 15 апреля до 31 мая, предусмотрено отключение центральных котельных всех 3-х тепловырабатывающих предприятий («Тошкент иссиклик маркази», «Ташкентская ТЭЦ», Veolia Energy Tashkent).

Отключения будут длиться по 4 дня. Их график опубликуют позже.

«В этот период мы проведём ремонт и техническое обслуживание системы горячего водоснабжения Ташкента. Сотрудники Veolia Energy Tashkent будут менять устаревшие коммуникации и модернизировать тепловые сети для более эффективного и надёжного теплоснабжения в будущем отопительном сезоне», — заявили в компании.