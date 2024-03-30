Президент Шавкат Мирзиёев 29 марта провёл совещание по вопросам стабильного развития и повышения конкурентоспособности отраслей экономики Узбекистана.

В первом квартале текущего года ожидается рост ВВП более чем на 6% (в 2023 году было 5,5%, в 2022-м — 6,1%). Как сообщается, ключевую роль в этом сыграют ожидаемые рост объёма промышленного производства почти на 10% (4,1%) и доведение экспорта до 3,5 млрд долларов (было $5,69 млрд, или $3,29 млрд без учёта экспорта золота) за счёт «принятых мер активной поддержки предпринимательства и стабильного обеспечения энергоресурсами в зимнем сезоне».

Вместе с тем, в условиях растущей конкуренции на внешнем рынке требуется завершить в 2024 году основные процессы «построения фундамента рыночной экономики и обеспечить выход экономики на качественно новый уровень», повысить финансовую независимость и стабильность предприятий.





Президент рассмотрел результативность принимаемых мер по оптимизации расходов крупных государственных предприятий, экономии энергетических ресурсов. С учётом сложной ситуации на мировом рынке он поставил задачи по увеличению экспортных доходов, укреплению платёжеспособности предприятий, сокращению дебиторской задолженности и предотвращению необоснованного роста затрат (список прибыльных и убыточных госкомпаний).

Шавкат Мирзиёев поручил создать для бизнеса благоприятные производственные и логистические цепочки для выхода на внешние рынки, повысить конкурентоспособность продукции.

Глава государства отметил вопрос стабильности цен на внутреннем рынке и поручил расширить локализацию потребительских товаров, помочь предприятиям увеличить производственные мощности.

В начале января президент отмечал, что в Узбекистане 2024 год станет годом эффективности и снижения издержек для руководителей экономического комплекса и всех госпредприятий. По его словам, в этом году планируется добиться роста экономики минимум на 6%, а также снизить себестоимость в крупных отраслях на 20 трлн сумов.