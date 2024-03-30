Самса с зеленью — «кук самса»
С появлением на базарах свежей зелени советуем приготовить «кук самсу».
Пирог с зеленью
Предлагаем простой рецепт пирога с зеленью и творогом с оригинальным оформлением.
Квадратики с зеленью в духовке
Квадратики из простого бездрожжевого теста готовятся просто и быстро.
Быстрые конвертики с творогом и зеленью
Эти творожные конвертики станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи.
Хлеб «гармошка» с зеленью
Красивый и ароматный хлеб с зеленью.
Булочки с сыром и зеленью
Лёгкий в приготовлении рецепт ароматных булочек с зеленью и сыром.
Катлама с зеленью
Катлама — узбекская слоёная лепёшка.
Армянские лепёшки с зеленью «Женгялов хац»
В начинку этой вкуснейшей лепёшки входят десятки видов различной зелени.
Ленивые пирожки с сыром и зеленью
Эти пирожки совсем без дрожжей и получаются очень мягкими.