Самса с зеленью — «кук самса»





С появлением на базарах свежей зелени советуем приготовить «кук самсу».

Пирог с зеленью





Предлагаем простой рецепт пирога с зеленью и творогом с оригинальным оформлением.

Квадратики с зеленью в духовке





Квадратики из простого бездрожжевого теста готовятся просто и быстро.

Быстрые конвертики с творогом и зеленью





Эти творожные конвертики станут отличным завтраком или перекусом для всей семьи.

Хлеб «гармошка» с зеленью





Красивый и ароматный хлеб с зеленью.

Булочки с сыром и зеленью





Лёгкий в приготовлении рецепт ароматных булочек с зеленью и сыром.

Катлама с зеленью





Катлама — узбекская слоёная лепёшка.

Армянские лепёшки с зеленью «Женгялов хац»





В начинку этой вкуснейшей лепёшки входят десятки видов различной зелени.

Ленивые пирожки с сыром и зеленью





Эти пирожки совсем без дрожжей и получаются очень мягкими.