Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Узбекистана в иностранной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом.

По данным организации, рейтинги Узбекистана учитывают, с одной стороны, хорошие внешние и фискальные буферные резервы, низкий государственный долг, а также историю высокого роста ВВП по сравнению с другими странами с похожим рейтингом.

С другой стороны, наблюдаются «высокая зависимость от сырьевого сектора и структурные недостатки в плане низкого ВВП на душу населения, внеконкурентное, значительное, хотя и сокращающееся, участие государства в экономике, а также слабые, хотя и улучшающиеся, стандарты качества управления».

Агентство всё ещё видит серьёзную нацеленность властей на проведение реформ. Правительство продвигается вперёд с реализацией ключевых структурных экономических реформ, включая приватизацию госпредприятий и дальнейшее сокращение объёма льготного кредитования для стимулирования конкуренции в экономике, говорится в отчёте.

Правительство планирует возобновить реформу тарифов на электроэнергию, проведение которой было отложено в мае 2023 года, отмечают в Fitch. «Успешное осуществление данной реформы окажет благоприятное влияние на государственные финансы в долгосрочной перспективе и снизит риски условных обязательств со стороны государственных электрораспределительных компаний», — говорится в сообщении.

Агентство также указало на политические и геополитические риски. В июле президент Шавкат Мирзиёев одержал победу на внеочередных выборах, проведённых согласно новой редакции Конституции, которая продлила срок президентских полномочий с пяти до семи лет.

Узбекистан улучшил индикаторы качества управления по версии Всемирного банка за счёт повышения качества регулирования и эффективности правительства, отмечается в отчёте.

Национальная экономика демонстрирует устойчивость к последствиям военных действий в Украине и санкциям в отношении России, а узбекистанские банки проводят контрольные меры для соблюдения западных санкций.

Правительство Узбекистана по-прежнему будет поддерживать тесные торговые связи с Россией, продолжая одновременно поддерживать сильные связи с западными странами в стремлении избежать вторичных санкций, указали в агентстве.

Внешний баланс государства является ключевым позитивным фактором кредитоспособности: валютные резервы эквивалентны 9,4 месяцев текущих платежей по состоянию на июль, и государство является внешним нетто-кредитором. Резкое увеличение объёма переводов денежных средств граждан, работающих за рубежом, в сочетании с хорошим ростом экспорта (в основном в Россию) обусловило близкий к сбалансированному счёт текущих операций в 2022 году. В первой половине 2023 года волатильность рубля привела к снижению на 25% таких переводов, но они по-прежнему являются высокими по историческим меркам.

По ожиданиям Fitch, дефицит счета текущих операций увеличится до 4,8% в 2023 году (по мере нормализации переводов денежных средств граждан, работающих за рубежом, и ухудшения торгового дефицита) и в среднем будет составлять 4,7% в 2024—2025 годах, что намного выше прогнозируемой медианы для стран с рейтингом «BB» на уровне 2,8%. Это хуже мартовских прогнозов агентства.

Счёт текущих операций — одна из основных частей платёжного баланса страны. Этот баланс отражает стоимость всех транзакций в денежном выражении, которые происходили между резидентами и нерезидентами. То есть он показывает разницу между деньгами, которые поступили в страну, и теми, которые были из неё выведены. Именно в счёте текущих операций содержатся данные по экспорту и импорту товаров и услуг, чистому доходу от инвестиций и т. д.

Показатель внешней ликвидности (совокупные потребности во внешнем финансировании / поступления по СТО + доступные резервы) в среднем составит около 400% в 2023—2025 годах (текущая медиана «BB»: 144%).

Fitch ожидает, что валовый долг расширенного правительства (включая внешние гарантии государства) стабилизируется на уровне чуть выше 37% от ВВП в 2023—2025 годов, по итогам первого полугодия показатель составил 33,4%.

Несмотря на то, что 91,3% госдолга номинировано в иностранной валюте на первое полугодие, риски сглаживаются высокой долей льготного долга (88,8% внешнего долга) и достаточно длительными сроками его погашения (9,3 года).

Агентство указало, что средства Фонда реконструкции и развития (ФРРУ, «суверенный фонд» страны) служат источником покрытия дефицита, который по итогам первого полугодия составил около 6% (расходы превысили доходы на 2,5 млрд долларов). Активы фонда составляли 20% от ВВП по состоянию на первый квартал и на 50% были номинированы в иностранной валюте.

Бюджетные показатели ухудшились в первом полугодии из-за сокращения поступлений от НДС, увеличения социальных расходов и переноса запланированной реформы тарифов на электроэнергию.

Fitch ожидает, что показатель дефицита бюджета за полный год с учётом ухудшения составит 5,1% (хотя по закону запланирован уровень в 3% на 2023 год), затем снизится до 4,3% в 2024 году и до 3,4% в 2025-м с учётом ожиданий агентства в отношении рационализации субсидий и более адресных социальных расходов.

Чем больше задерживается полномасштабная реформа субсидирования в электроэнергетике, тем медленнее будет снижаться дефицит бюджета, считают аналитики агентства.

Организация отмечает хорошие перспективы роста для Узбекистана, который показал реальный годовой экономический рост на уровне 5,6% в первом полугодии (в 2022 году — 5,7%).

«Потребление домохозяйств было на хорошем уровне, инвестиции и экспорт также демонстрировали сильные результаты. По ожиданиям Fitch, рост достигнет 5,9% в 2023 году, а затем стабилизируется на уровне около 5,7%, немногим выше потенциального уровня (по оценкам властей — 5,5%) в 2024—2025 годах», — говорится в докладе.

Уровень долларизации банковских депозитов и кредитов остаётся достаточно высоким, соответственно, 44% и 28,7% на конец первого полугодия, хотя и более низким по сравнению с началом года. Директивное кредитование существенно сократилось до 18% от объёма нового кредитования по итогам первых шести месяцев года (в 2017 году было 51%).

Годовой рост розничного кредитования увеличился до 54% в июне, но был существенно ниже темпов роста, наблюдавшихся в 2018—2019 годах, и в значительной мере отражает развитие финансового рынка, в то время как отношение кредитов домохозяйств к ВВП является низким, на уровне 12,4%.

Банки имеют хорошую капитализацию и являются прибыльными, при этом качество активов улучшается (показатель неработающих кредитов снизился до 3,4% по итогам первого полугодия с пикового уровня в 5,8% в третьем квартале 2021 года), но агентство видит риски, связанные с вызреванием кредитов, выданных в начале реформы с 2017 года.

Что касается факторов инфляционного давления, то инфляция исторически была высокой в сравнении с сопоставимыми эмитентами в Узбекистане, что свидетельствует о слабых каналах передачи монетарной политики, отметили в организации.

Несмотря на то, что уровень инфляции снизился до 8,6% в июле с пикового уровня в 11,9% в январе-феврале, повышение тарифов на электроэнергию приведёт к заметному увеличению уровня инфляции в 2024 году в среднем до 13%, а затем снизится до 6,5% в 2025 году (целевой уровень инфляции: 5%). По ожиданиям агентства, реальные процентные ставки (номинальная процентная ставка за вычетом темпов инфляции) будут положительными в течение прогнозного горизонта.

Fitch перечислило факторы, которые в отдельности или вместе могут привести к негативному рейтинговому действию/понижению рейтингов Узбекистана:

существенное ухудшение внешних финансов, например ввиду значительного снижения денежных переводов из-за границы, или увеличение торгового дефицита, что привело бы к существенному сокращению валютных резервов;

заметное увеличение отношения госдолга к ВВП или снижение фискальных буферных резервов у государства, например ввиду продолжительного периода низкого роста или материализации условных обязательств.

Факторы, которые могут улучшить рейтинг:

последовательное осуществление структурных реформ, направленных на укрепление перспектив роста ВВП и повышение макроэкономической стабильности.

консолидация бюджета (оптимизации расходов и доходов), что повысило бы устойчивость государства к долговой нагрузке в среднесрочной перспективе.

заметное и устойчивое улучшение стандартов качества управления и ослабление политического риска.

Напомним, заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Бехзод Хамраев отмечал, что либерализация цен на электричество, газ и воду и её влияние на рост цен в Узбекистане включены в прогноз по инфляции на 2023 год.

Экономист Бехзод Хошимов отмечал, что текущая ценовая политика в энергетическом секторе Узбекистана приводит к тому, что бедные становятся беднее, а богатые — богаче. Миллиарды долларов субсидий, выделяемых энергетическим компаниям на поддержку нерыночных цен, в большей степени поощряют богатых, подчёркивал он.

Более того, из-за низких тарифов энергетические компании терпят многомиллиардные убытки.