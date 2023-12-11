Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Узбекистана в иностранной и национальной валютах на уровне «ВВ-/B-» со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Агентство отмечает, что на фоне продолжающейся войны РФ против Украины, более слабых перспектив экономического роста в Китае и других странах-ключевых торговых партнёрах, а также всё ещё высокой инфляции Узбекистан в основном устраняет риски для роста и социальной стабильности через бюджетные стимулы и административный контроль над ценами.

«Мы оцениваем дефицит бюджета в 5,5% ВВП в этом году по сравнению с 3,5% в наших предыдущих прогнозах, поскольку правительство увеличило размер зарплат и социальные расходы. Мы также ожидаем, что бюджетная консолидация будет происходить медленнее, поскольку некоторые социальные расходы будет сложнее обратить вспять», — пояснили в S&P.

Аналитики считают, что часть долгового бремени государственных предприятий потенциально может перейти на баланс правительства. Недавнее ухудшение платёжеспособности некоторых госкомпаний в газовом («Узбекнефтегаз») и сельскохозяйственном секторах из-за слабого корпоративного управления и финансовых профилей также может иметь побочные эффекты для экономики в целом.

Тем не менее, правительство начало повышать тарифы на электроэнергию и газ, сохраняя при этом гораздо более низкие цены, чем у некоторых стран-соседей. Либерализация цен на энергоносители и другие экономические реформы, включая приватизацию, должны поддержать экономический рост на уровне выше 5% в течение следующих четырёх лет, говорится в отчёте.

Дефицит импорта и текущего счета увеличится на фоне потребностей Узбекистана в развитии, в то время как экспорт сырьевых товаров подвержен колебаниям цен. Разовый эффект от притока денежных переводов в 2022 году (рекордные 16,9 млрд долларов США), в основном из России, сойдёт на нет.

Узбекистан также превратился из нетто-экспортёра в нетто-импортёра газа, поскольку внутреннее потребление газа резко возросло, а добыча снизилась.

«Фискальные и внешние резервы Узбекистана исторически выиграли от политики перевода части доходов от продажи сырьевых товаров в суверенный фонд благосостояния — Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ). Кроме того, внешние заимствования были ограничены в течение многих лет при предыдущем режиме бывшего президента Ислама Каримова и начали расти только в последние годы», — отметили в агентстве.

По данным S&P, рейтинги Узбекистана сдерживаются низким экономическим благосостоянием страны, измеряемым ВВП на душу населения, а также низкой, хотя и улучшающейся, гибкостью денежно-кредитной политики.

Экономика

Агентство указывает, что экономика Узбекистана продолжает достаточно хорошо переносить побочные эффекты войны России против Украины, даже несмотря на снижение денежных переводов из России по сравнению с рекордом 2022 года.

За первые девять месяцев 2023 года приток переводов сократился на треть — до 8,4 млрд долларов, после почти удвоения до 17 млрд долларов (21% ВВП) за весь 2022 год. Снижение показателя в этом году, вероятно, отражает единовременный перевод сбережений после начала войны в прошлом году, сокращение количества узбекистанских рабочих в России, рост стоимости жизни в России, а также укрепление узбекского сума по отношению к российскому рублю.

Тем не менее, объём переводов по-прежнему примерно на 45% выше, чем в 2021 году. Россия остаётся крупнейшим источником денежных переводов в Узбекистане — на её долю приходится около 80% от общего объёма переводов.

Государственные стимулы в виде налоговых льгот для бизнеса, экспортных стимулов и мер социальной защиты, включая предоставление субсидированных ипотечных кредитов и бесплатных медицинских услуг для уязвимых слоёв населения, будут стимулировать рост потребления, даже несмотря на замедление притока денежных переводов. Правительство также планирует расширить производство электроэнергии и газа, а также добычу меди, золота, серебра и урана, в основном за счёт государственно-частного партнёрства (ГЧП) и иностранных инвестиций.

В течение последних пяти лет экономический рост Узбекистана в значительной степени определялся инвестициями, при этом соотношение инвестиций к ВВП является одним из самых высоких в мире — около 35%. Правительство привлекло внешние займы для поддержки проектов в электроэнергетическом, нефтегазовом, транспортном и сельскохозяйственном секторах. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) остаётся относительно низким и концентрируется в добывающих отраслях. Аналитики ожидают, что приток ПИИ будет увеличиваться лишь постепенно, несмотря на амбициозную программу приватизации, частично из-за снижения инвестиций со стороны российских компаний.

По оценкам, экономика Узбекистана вырастет на 5,6% по итогам 2023 года, после чего в 2024—2026 годах последует несколько более низкий рост ВВП на уровне около 5,2%.

Власти начали повышать тарифы на электроэнергию и газ для бизнеса с октября после нескольких лет задержек из-за пандемии и внешней неопределённости. В S&P ожидают, что либерализация цен на энергоносители будет проходить поэтапно в течение нескольких лет.

По мнению агентства, риск значительных вторичных санкций США и ЕС в отношении узбекских компаний и учреждений, ведущих бизнес с Россией, остаётся относительно низким, поскольку правительство пытается соблюдать санкционные требования. Например, в 2022 году работа российской платёжной системы «Мир» была частично приостановлена, а покупка «Узагроэкспортбанка» российским «Совкомбанком» остановлена из-за санкций в отношении России.

В отчёте отмечается сложность «предсказывать политические меры, учитывая высокую степень централизации процесса принятия решений, а также менее развитую подотчётность и систему сдержек и противовесов между институтами».

Внешний долг продолжит расти





Аналитики ожидают, что чистый государственный долг Узбекистана достигнет около 28,5% ВВП к 2026 году по сравнению с чистыми активами в 2017 году. Прогнозируется, что после временного спада в 2022 году дефицит текущего счета Узбекистана составит в среднем около 5,3% ВВП до 2026 года. Он будет финансироваться за счёт сочетания чистых прямых иностранных инвестиций и долга.

«Несмотря на улучшение денежно-кредитной политики в последние годы, мы по-прежнему считаем, что операционная независимость Центрального банка ограничена, в то время как долларизация кредитов остаётся высокой и составляет около 43%», — отметили в агентстве.

Чтобы смягчить последствия войны и высоких цен на продукты питания, правительство в этом году увеличило зарплату и социальные расходы. Власти увеличили финансирование сферы здравоохранения, налоговых льгот для предприятий и импортёров продуктов питания, усилили контроль над ценами на продукты питания и финансовые ресурсы для экспортеров.

«Мы ожидаем, что бюджетный дефицит достигнет 5,5% ВВП в 2023 году, что значительно выше запланированных в бюджете 3%. С 2024 года мы ожидаем постепенной бюджетной консолидации на фоне реформы тарифов на электроэнергию и газ, сокращения капитальных расходов и более целенаправленных социальных расходов, а также улучшения собираемости налогов. По мере того, как правительство работает над сокращением теневой экономики и улучшением деятельности государственных предприятий, мы ожидаем, что налоговая база будет постепенно увеличиваться», — говорится в документе.

Правительство ожидает, что дефицит бюджета снизится до 4% в 2024 году и до 3% в 2025 году. Однако как S&P ожидает более медленную бюджетную консолидацию в ближайшие годы, при этом дефицит, по прогнозам, достигнет 3,7% ВВП к 2026 году из-за потенциально более высоких расходов на социальную защиту, такие как медицинские услуги, пенсии и адресная поддержка уязвимых групп населения.

Сохраняются дополнительные риски для бюджетных прогнозов, в том числе связанные с зависимостью от продажи сырьевых товаров, таких как золото, цены на которое могут быть волатильными. Социальные расходы, включая зарплату, составляют около 50% государственных расходов, и их может быть трудно корректировать по политическим причинам, говорится в докладе.

В результате более высокого, чем ожидалось, бюджетного дефицита ожидается, что валовой государственный и гарантированный государством долг увеличится с 37% в 2022 году до 42% ВВП в 2026 году. Существует также риск того, что относительно большой негарантированный долг госпредприятий и совместных проектов в ГЧП материализуется на балансе правительства. В последние годы госпредприятия значительно увеличили заимствования, особенно в иностранной валюте, для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. Несмотря на ограничения на новый внешний долг, компании могут столкнуться с проблемами при погашении этого долга, если результаты некоторых проектов окажутся хуже, чем ожидалось, или если возникнут недостатки в управлении или надзоре.

Чтобы снизить внешние риски и подверженность колебаниям валютных курсов, правительство увеличивает внутренние заимствования. Доля внутреннего долга в общем долге увеличилась до 18% по состоянию на 30 июня 2023 года с 11% на конец 2022 года. Параллельно с этим правительство планирует продолжать привлекать льготный долг у Всемирного банка, Азиатского инфраструктурного банка и Азиатского банка развития для финансирования своих потребностей в области развития.

Ликвидные активы правительства, которые в 2023 году оцениваются в 17% ВВП, в основном хранятся в ФРРУ. Основанный в 2006 году и первоначально финансируемый за счёт капитальных вливаний правительства, Фонд реконструкции и развития получает доход от продажи золота, меди и газа сверх определённых предельных цен. Агентство включает только внешнюю часть активов фонда в оценку чистых активов правительства, поскольку считает внутреннюю часть, состоящую из кредитов госпредприятия и вливаний капитала банкам «в значительной степени неликвидной» — «вряд ли её можно будет использовать для обслуживания долга при необходимости».

Экспорт Узбекистана по-прежнему зависит от сырьевых товаров, которые составляют около 40% экспорта товаров, особенно золота. Дефицит текущего счета вырос в первой половине 2023 года до 7,7% ВВП, в основном из-за сокращения денежных переводов и сильного роста импорта. Более высокие мировые цены на сырьевые товары и продажи золота способствовали значительному увеличению экспорта в 2022 году.

«Однако мы ожидаем, что цены на золото будут постепенно снижаться в течение нашего прогнозируемого периода с 1850 долларов за унцию в 2023 году до 1500 долларов США за унцию в 2024 году и 1400 долларов США в 2025 году. И наоборот, рост цен на медь может компенсировать часть снижения», — говорится в докладе.





Аналитики прогнозируют, что дефицит текущего счета составит в среднем 5,3% в 2023—2026 годах, чему будет способствовать импорт капитальных и высокотехнологичных товаров.

По оценкам, валютные резервы Узбекистана незначительно снизятся до 2026 года из-за снижения цен на золото и продолжающегося дефицита текущего счета. Запасы монетарного золота Центрального банка составляют почти 80% общего объёма пригодных к использованию резервов. Центробанк является единственным покупателем золота, добываемого в Узбекистане. Он покупает золото за местную валюту, а затем продаёт доллары на местном рынке, чтобы компенсировать влияние своей интервенции на узбекский сум.

«Мы исключаем активы ФРРУ из резервных активов ЦБ, поскольку считаем их фискальными активами. Нашу точку зрения подтверждает использование бюджетом внешних активов ФРРУ во внутренней экономике за последние четыре года. Совокупные активы ФРРУ на 31 октября 2023 года составляли 16,7 млрд долларов, ликвидная часть — 6,5 млрд долларов», — указали в агентстве.

Центральный банк Узбекистана ожидает, что инфляция снизится примерно до 5% ко второй половине 2025 года вместо ранее прогнозируемого 2024 года. S&P менее оптимистично в этом вопросе и прогнозирует инфляцию на уровне 11% в этом году, а также в среднем 7,7% — в 2024—2026 годах.

Большое присутствие государственных банков в секторе (около 70% совокупных активов) и программы льготного государственного кредитования снижают эффективность денежно-трансмиссионного механизма, отметили в агентстве.

«Однако мы отмечаем, что целевое кредитование по льготным ставкам постепенно сокращается. Долларизация, хотя и снижается, но также остаётся высокой и составляет около 45% кредитов и 32% депозитов по состоянию на октябрь 2023 года. Мы ожидаем, что рост депозитов в национальной валюте будет опережать рост депозитов в иностранной валюте из-за колебаний процентных ставок и различий в обязательных резервах для банков», — говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, банковский сектор Узбекистана продолжит демонстрировать устойчивость. Восстановление экономики и низкий уровень проникновения розничного кредитования (долг домохозяйств к ВВП ниже 10%) останутся одними из ключевых факторов, способствующих росту спроса на кредиты в ближайшие несколько лет.

Источники финансирования банков стабильны, чему способствует значительное финансирование со стороны государственных и международных финансовых институтов, а также рост корпоративных и розничных депозитов. Тем не менее, доступ к долгосрочному кредитованию на внутреннем рынке остаётся ограниченным. Хотя отзыв лицензий, затронувший «Туркистон банк» и «Hi-Tech Bank» в 2022 году, предполагает очистку более слабых учреждений, он также подкрепляет мнение агентства о менее предсказуемом и прозрачном подходе к регуляторным действиям.