Шайхантахурский районный суд по уголовным делам Ташкента 17 августа назначил водителю Equinox, въехавшему в другой автомобиль, стоявший на светофоре, штраф. «Газета.uz» изучила детали решения суда.

Ранее мы писали, что ДТП произошло 16 июля на пересечении улиц Кукча Дарвоза и Сакичмон. Машиной Equinox управлял 18-летний М. Р. (2005 года рождения). Водитель держал руль одной рукой, а другой снимал процесс вождения на видео. Подъезжая к светофору, он въехал стоящую в Nexia-3. Видео аварии распространилось в соцсетях.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что водитель и пассажир автомобиля Nexia-3 (1990 и 1986) получили «лёгкие повреждения, которые вызвали кратковременное расстройство здоровья».

Согласно материалам дела, водитель Equinox управлял автомобилем без водительского удостоверения и доверенности. Водитель Nexia-3, который управлял автомобилем своего брата, также не имел водительских прав.

На суде владелец Equinox, А. Р., заявил, что 16 июля попросил внука заправить автомобиль, но из-за его неосторожности произошло ДТП.

Суд признал Р. М виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 135 (управление транспортными средствами лицами, не имеющими права управления этими средствами) и статьи 133 (нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого телесного повреждения либо существенного материального ущерба) Кодекса об административной ответственности. За два правонарушения судья наложил штраф в 5 базовых расчётных величин (1,65 млн сумов).

Суд также постановил взыскать с него 25 млн сумов в пользу пострадавшего за ущерб его автомобилю.

Владелец Equinox А. Р. за правонарушение по части 2 статьи 135 (передача управления транспортными средствами лицу, не имеющему права управления) оштрафован также на 5 БРВ (1,65 млн сумов).

Пострадавший У. Д., управлявший Nexia-3, получил аналогичное наказание с водителем Equinox, который въехал в него, — 5 БРВ (1,65 млн сумов) за отсутствие водительских прав по части 2 статьи 135 КоАО. Его брат О. Д. также оштрафован на 5 БРВ за передачу управления автомобилем У. Д.

В решение суда отсутствует информация о скорости движения Equinox и не даётся оценка действиям водителя, который снимал процесс на видео.