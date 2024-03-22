Общество

В связи с обильными осадками в Сурхандарьинской области наблюдались сходы селей и подтопления территорий. В Кумкурганском районе эвакуировали 360 жителей. В Ургутском районе Самаркандской области из-за повышения уровня воды в реке был разрушен мост. Фото и видео.

Утром в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 2−3 балла, эпицентр которого был в Таджикистане.

В связи с праздником Навруз и реконструкцией нескольких пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана наблюдается очередь из автомобилей и людей, заявили в казахстанской погранслужбе.

Вечером на улице Дурмон йули в Ташкенте столкнулись Captiva и Lacetti. Травмы получили три человека во второй машине.

С 1 июля планируется ввести государственную регистрацию для скутеров и мопедов и выдачу номеров. С 2025 года предлагается запретить их езду без регистрации.

Спорт

Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец считает, что его подопечные показали одну из своих лучших игр в матче квалификации к чемпионату мира-2026 против Гонконга. Футболист Эльдор Шомуродов отметил плохое качество поля и попросил АФК установить для всех единые требования.

Футболисты сборной Узбекистана победили команду Гонконга в третьем туре второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026 (видео, фото).

Мир

Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украине, задействовав почти 90 ракет и более 60 дронов. Украинские власти назвали атаку крупнейшей с начала полномасштабной войны. Под обстрел попала ДнепроГЭС, Харьков остался полностью без света.

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