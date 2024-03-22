Общество
В Сурхандарье из-за селей эвакуировали жителей (фото, видео)
В связи с обильными осадками в Сурхандарьинской области наблюдались сходы селей и подтопления территорий. В Кумкурганском районе эвакуировали 360 жителей. В Ургутском районе Самаркандской области из-за повышения уровня воды в реке был разрушен мост. Фото и видео.
Землетрясение с эпицентром в Таджикистане ощущалось в Узбекистане
Утром в Ташкенте и других регионах Узбекистана ощущалось землетрясение силой 2−3 балла, эпицентр которого был в Таджикистане.
В Казахстане прокомментировали скопление машин и людей на границе с Узбекистаном
В связи с праздником Навруз и реконструкцией нескольких пунктов пропуска на границе Казахстана и Узбекистана наблюдается очередь из автомобилей и людей, заявили в казахстанской погранслужбе.
Три человека пострадали в ДТП в Ташкенте
Вечером на улице Дурмон йули в Ташкенте столкнулись Captiva и Lacetti. Травмы получили три человека во второй машине.
Номерные знаки для скутеров и мопедов предлагается ввести в Узбекистане
С 1 июля планируется ввести государственную регистрацию для скутеров и мопедов и выдачу номеров. С 2025 года предлагается запретить их езду без регистрации.
Спорт
«Футболисты Узбекистана показали одну из лучших своих игр». Сречко Катанец — о победе над Гонконгом
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец считает, что его подопечные показали одну из своих лучших игр в матче квалификации к чемпионату мира-2026 против Гонконга. Футболист Эльдор Шомуродов отметил плохое качество поля и попросил АФК установить для всех единые требования.
Квалификация на ЧМ-2026 по футболу: Узбекистан обыграл Гонконг (видео)
Футболисты сборной Узбекистана победили команду Гонконга в третьем туре второго отборочного раунда к чемпионату мира‑2026 (видео, фото).
Мир
Россия атаковала энергообъекты Украины, под удар попала ДнепроГЭС
Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украине, задействовав почти 90 ракет и более 60 дронов. Украинские власти назвали атаку крупнейшей с начала полномасштабной войны. Под обстрел попала ДнепроГЭС, Харьков остался полностью без света.
Спасибо, что читаете нас!