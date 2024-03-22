В ночь на 22 марта российская армия нанесла массированный удар по Украине, целью которого стали объекты энергетической инфраструктуры, в том числе крупнейшая в стране ДнепроГЭС.

По данным Воздушных сил ВСУ, в общей сложности Россия запустила по Украине 88 ракет разного типа и 63 дрона-камикадзе. Украинской ПВО удалось сбить только 37 ракет и 55 беспилотников.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия осуществила «самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время». «Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны», — написал он. По словам министра, удары повредили объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в различных областях.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал атаку на энергосистему страны крупнейшей с начала полномасштабной войны. «Атака была по разным регионам Украины. По тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям», — отметил он.

Взрывы прозвучали в Харьковской, Запорожской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской и Одесской областях. По Запорожью нанесли 12 ракетных ударов, по Харькову — более 15.

Самый серьёзный ущерб, по сообщениям украинских властей, получил Харьков. В городе полностью пропало электричество, не работает водо- и теплоснабжение, электротранспорт.

Под удар также попала ДнепроГЭС — самая мощная гидроэлектростанция Украины, запущенная в 1932 году. В «Укргидроэнерго» сообщили, что удар был нанесён по гидросооружениям и плотине ДнепроГЭС, после чего на станции начался пожар. Угрозы прорыва плотины нет, отметили при этом в ведомстве.

Позже директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота рассказал, что российские военные попали по ГЭС-1 и ГЭС-2. «На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, что работать не знаем, в каком объёме и с какой мощностью… ГЭС-1 тоже не работает…», — заявил Сирота.

Кроме энергообъектов при атаке пострадали жилые дома, есть погибшие. В Хмельницкой области погибли два человека, в Запорожье — три. Ещё один человек погиб в результате обстрела ДнепроГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя масштабную атаку, призвал Запад ускорить военную помощь стране:

«У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У „шахедов“ нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений… Системы Patriot должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей, инфраструктуру, дома и дамбы. Партнёры точно знают, что нужно. Точно могут поддержать. Нужны эти решения. Жизнь должна быть защищена от этих изуверов из Москвы».

Министерство обороны России днём 22 марта подтвердило атаку по Украине и удары по энергетической инфраструктуре.

«Сегодня был нанесён массированный удар по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников… Все цели массированного удара достигнуты», — говорится в заявлении военного ведомства.