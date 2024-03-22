Казахстанские СМИ сообщили о скоплении большого количества машин и людей на границе Казахстана с Узбекистаном.

В сообщении Orda.kz от 21 марта говорится, что тысячи людей стоят в очереди и не могут попасть в Узбекистан. Некоторые находятся там больше пяти часов.

Кроме того, по данным издания, дальнобойщики пожаловались на «искусственный затор» на КПП «Казыгурт», из-за которого они не могут проехать границу больше суток. Водитель из Ташкента сообщил Orda, что проезд через границу усложняют «некие гражданские лица», которые за деньги предлагают решить их проблему.

«Гражданские регулируют, кто заедет, а кто нет. Мы их называем „толкачами“. За то, чтобы проехать, они просят по 100 тысяч тенге (около 2,8 млн сумов). Те, кто готов платить, проезжают, и у них отдельная очередь. В ней сейчас где-то 30 машин стоят», — рассказал подробности дальнобойщик.





Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана подтвердила скопление людей и транспортных средств перед пунктами пропуска на границе для выезда в Узбекистан.

«Это связано с выездом преимущественно иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыза (Навруза — ред.), а также с проводимой реконструкцией пунктов пропуска „Капланбек“, „Тажен“, „Атамекен“ и „Казыгурт“», — говорится в сообщении.