Министерство внутренних дел Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления правительства, утверждающего временный порядок государственной регистрации мопедов и скутеров.

К новой категории транспортных средств будут относиться механические транспортные средства с конструктивной скоростью от 25 до 50 км/ч, рабочим объёмом двигателя от 25 до 50 кубических сантиметров (если это двигатель внутреннего сгорания) или с электродвигателем номинальной (установленной) мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

Выдачу новых номеров планируется начать с 1 июля 2024 года. Для мопедов вводятся специальный номерной знак XI1, а для скутеров — XIE1.

С 1 января 2025 года предлагается запретить их эксплуатацию без регистрации на дорогах общего пользования.

Стоимость номера составит 1,5 базовых расчётных величин (510 тысячи сумов).

Необходимость принятия проекта решения

В пояснительной записке МВД отмечается, что электрические мотоциклы, скутеры и мотороллеры, приобретающие все большую популярность среди населения, создают ряд проблем в обеспечении безопасности участников дорожного движения.

Если в 2021—2022 годах было ввезено более 50 тысяч электромотоциклов (2442) и скутеров (48359), то в 2023 году их импорт вырос в 2,5 раза — до 127 тысячи. Согласно действующим правилам, скутеры и мопеды не регистрируются в СБДД.

Сегодня, поскольку в технической документации электрического мототранспорта указано, что мощность двигателя не превышает 4 кВт, а максимальная скорость не превышает 50 км/ч, номерной знак им не выдаётся, а водительские права не требуются.

«В результате такими транспортными средствами пользуются люди, не имеющие элементарных знаний правил дорожного движения, в основном несовершеннолетние и молодые люди, а также женщины, пожилые люди, а вспыльчивость молодёжи увеличивает возможность возникновения различных негативных ситуаций на дороге», — говорится в пояснении.

Подобные факторы создают условия для использования электрического мототранспорта по своему усмотрению, беспорядочного вождения на дорогах без соблюдения правил. Число ДТП с водителями скутеров и мопедов не приводится.

Обсуждение проекта продлится до 4 мая.