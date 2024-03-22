21 марта в связи с обильными осадками в Сурхандарьинской области наблюдались сходы селей и подтопления территорий. В Ургутском районе Самаркандской области из-за повышения уровня воды в реке был разрушен мост. Об этом «Газете.uz» сообщили в Узгидромете. К ликвидации последствий были привлечены силы МЧС Узбекистана и других структур.

В Сурхандарьинской области вечером 21 марта сходы селей и наводнения наблюдались в Кумкурганском, Узунском и Шерабадском районах. Сильнее всего пострадал Кумкурганский район.

Здесь после 19:00 дождевые потоки по реке Aрналисой достигли махалли «Елобод», где их не смогла вместить внутренняя ирригационная сеть, и вода затопила участки 47 домохозяйств на 2 улицах.

Фото: Узгидромет.

По реке Aзларсай вода достигла махалли «Aзларсой» и затопила 56 участков на 5 улицах, проникнув также в некоторые жилые дома.

Из первой махалли в безопасную зону было эвакуировано 150 жителей 32 домов, из второй — 210 жителей всех 56 домов.

Вода также заполнила подвалы двух- и четырёхэтажных домов махалли «Янги шахар» в районном центре. Для её откачки были привлечены пожарно-спасательная техника и мотопомпы.

На отрезке 1535−1536 км автодороге М-41 «Алматы — Бишкек — Душанбе — Термез», проходящем через махаллю «Елобод», в целях безопасности людей было временно ограничено движения. После того, как сход селя завершился, дорога была очищена от грязевых масс, в 21:00 движение транспорта было возобновлено.

Потоки воды, не вместившиеся в трубу под железной дорогой на перегоне «Кумкурган — Елбаён», также частично смыли щебёночный балласт на участке примерно 400 м. Для ликвидации последствий были привлечены 200 рабочих Термезского регионального железнодорожного узла, 2 автопогрузчика и экскаватор. На 28 вагонах был поставлен и уложен щебень, и к 7:00 22 марта движение поездов было возобновлено.

В махалле «Елобод» утром 22 марта в ликвидации последствий схода селя, по данным хокимията области, были задействованы более 450 человек, 7 единиц техники, 11 мотопомп и 24 единицы инженерной техники. Пострадавших нет.

В социальных сетях появились сообщения о сходе селей в Гузарском районе, однако в Узгидромете сообщили, что объёма осадков, который вызвал бы сели, в районе не наблюдалось.

Фото: Хокимият Ургутского района.

Обильные осадки в ночь с 20 на 21 марта (с 1:20 до 2:30) привели к значительному повышению уровня воды в реке в махалле «Узунсой» в Ургутском районе Самаркандской области. В результате в селе Кузичи был разрушен автомобильный мост.

Фото: Хокимият Ургутского района.

Хокимият района сообщил, что мост был построен местными жителями методом хашара в 1974 году. В этот же день районные власти совместно с МЧС, МВД. Автодором и другими службами восстановили мост.

Фото: Хокимият Китабского района.

Вода также размыла берег речи Аёкчисой, примыкающий к 47-метровому мосту в Китабском районе Кашкадарьинской области. По мосту проходит автодоорга 4К-271 «Рускишлок — Макрид — Минжир».

Фото: Хокимият Китабского района.

После ремонта движение транспорта по мосту было восстановлено.