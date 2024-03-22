Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Сречко Катанец прокомментировал победу своих подопечных над Гонконгом в третьем туре второго отборочного раунда к чемпионату мира 2026 года.

«Я благодарю команду за сегодняшнюю игру. В первом тайме мы создали много моментов, но не смогли забить. Но во втором тайме мы играли более агрессивно в штрафной соперника, увеличили число моментов и смогли забить два гола. Вратарь соперника показал хорошую игру и отразил несколько опасных ударов. Я удовлетворён сегодняшней игрой, мы показали хорошую игру», — сказал 60-летний специалист.

Нападающий Эльдор Шомуродов заявил, что Узбекистан контролировал игру весь матч.

«Были сложности с тем, чтобы забить гол, но все были уверены, что мы забьём и добудем три очка. И мы добились желаемого результата», — сказал он.

Капитан сборной также указал на плохое качество поле. «Мы заметили, что до этого Туркменистан принимал другие команды на поле с естественным покрытием, но для игры с нами они выбрали искусственное покрытие. Также и Гонконг принимал команды на более качественном поле, но с нами выбрали поле с качеством намного хуже. Думаю, что АФК (Азиатская футбольная конфедерация — ред.) должна поставить какие-то требования, поскольку на таких полях игроки очень легко могут получить травму. Считаю, что нужно от этого защищать», — сказал он.

Сречко Катанец отметил, что его подопечные показали одну из лучших своих игр. По его словам, в следующих играх команда также будет бороться за победу.

Главный тренер также высказался о поле. «Это поле оказалось меньше по размеру. Футболисты не должны говорить о поле, правила должны быть одинаковы для всех. Почему Иран играет с Гонконгом на нормальном поле, а мы нет. Об этом надо серьёзно подумать. Это создаёт проблемы для игроков. Вы начинаете игру, но из-за меньшего размера поля вы можете не реализовать задуманный план. Но, несмотря на это, мы показали очень хорошую игру и смогли добиться победы», — заявил он.

Сборная Узбекистана с 7 очками идёт на втором месте в группе «Е», лидирует Иран (7) благодаря лучшей разнице мячей. Команды Гонконга (1) и Туркменистана (1) идут на третьем и четвёртом местах.