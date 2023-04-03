Власти Казахстана планируют повысить предельные розничные цены на бензин Аи-92/93 и дизельное топливо. Об этом сообщает издание «Курсив» со ссылкой на и. о. министра энергетики страны Болата Акчулакова.

Сообщается, что стоимость бензина Аи-92/93 увеличивается на 11% — с 182−187 тенге (4582,8−4708,7 сума) до 205 тенге (5161,9 сума), а дизтопливо подорожает на 20% — с 230−260 тенге (5791,4−6546,8 сума) до 295 тенге (7428,1 сума).

«В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг — повысить предельные розничные цены», — сказал Акчулаков.

Власти также намерены зафиксировать единую предельную розничную цену на топливо в стране. В настоящее время стоимость бензина и дизеля в регионах отличается.

Вместе с тем, для иностранных покупателей стоимость дизтоплива останется на более высоком уровне. Разница же между оптовыми и розничными ценами составит около 20%.

По словам и. о. министра, при сохранении существующих предельных цен «объёмы перетока дешёвого казахстанского дизтоплива за пределы страны будут только увеличиваться».

Акчулаков также сообщил, что в ближайшие шесть лет увеличить производство дизтоплива не получится. Именно столько потребуется для увеличения мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода — с 6 до 9−12 миллионов тонн.

Глава Минэнерго указал, что в России стоимость дизтоплива в среднем составляет 345 тенге за литр, что дороже казахстанского топлива на 45%, в Кыргызстане цена выше на 64% и составляет 390 тенге за литр, в Узбекистане оно дороже в два раза — 480 тенге за литр (12086,4 сума, выше на 101%). Таким образом, маржа от перепродажи казахстанского дизтоплива за границу составляет от 50% до 120% и более. По оценкам Минэнерго Казахстана, суммарно перекупщики получают таким образом до 140 млн долларов в год.

С 2019 года Казахстан ежегодно производил больше бензина, чем потреблял. Модернизация трёх крупных НПЗ завершилась в 2017—2018 годах и позволила увеличить производство бензина с 3 миллионов тонн в 2017 году до 4,6 миллиона в 2019-м. Потребление, которое составило 4,2 миллиона тонн в 2017 году, 4,5 миллиона в 2019-м и 4,9 миллиона в 2022-м (при производстве более 5 миллионов тонн), стимулировало республику импортировать часть топлива из России. По прогнозу, потребление бензина в Казахстане в 2023 году впервые с 2018 года превысит собственное производство и составит 5 миллионов тонн.

Потребление дизтоплива в 2023 году прогнозируется на уровне 5,8 миллиона тонн по сравнению с производством в 5,1 миллиона тонн. В 2022 году этот показатель составлял 5,6 и 5,3 миллиона соответственно. Традиционно Казахстан импортирует недостающие объёмы ГСМ из России, пишет «Курсив».

По прогнозам Минэнерго, в 2023 году переработка нефти из-за планируемых ремонтов на казахстанских НПЗ снизится до 17,9 миллиона тонн по сравнению с 18 миллионами в 2022 году. Производство нефтепродуктов прогнозируется в объёме 13,4 миллиона тонн против 13,7 миллиона в прошлом году. При этом добыча нефти возрастёт до 90,5 миллиона с 84,2 миллиона тонн в прошлом году, а экспорт — до 71 миллиона тонн с 64,8 миллиона .

В январе в Казахстана было продлено госрегулирование розничных цен на бензин и дизтопливо на бессрочный период, а запрет на вывоз нефтепродуктов из страны автотранспортом — до середины 2023 года.

Согласно статистическим данным, Казахстан в 2022 году экспортировал 119,1 тысячу тонн дизтоплива на 76,5 млн долларов, в том числе в Узбекистан — 18,8 тысячи тонн на 11,4 млн долларов.