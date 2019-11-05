Запрет на вывоз нефтепродуктов на автомобилях введен на шесть месяцев в Казахстане. Совместный приказ подписали министерства энергетики, внутренних дел, финансов и Комитет национальной безопасности Казахстана. Документ вступил в силу со 2 ноября.

В документе говорится, что запрет на вывоз касается товаров, относящихся к группам 2709, 2710, 2902, 3403, 3811 кодов ТНВЭД ЕАЭС. При этом можно вывозить топливо в заводском бензобаке автомашины и отдельных емкостях объемом не более 20 литров.

Как отмечал в интервью казахстанскому изданию Tengrinews в октябре министр энергетики Канат Бозумбаев, запрет связан с низкой ценой на бензин.

«На границе с Россией тысячи машин заезжают, заправляются. Ладно, баки заправляют. Но легковые машины заправляют десятки канистр, грузовые машины транзитные вваривают себе дополнительные баки до 3−4 тонн. Тысячи тонн нашего бензина, дизельного топлива увозятся в сопредельную страну. То есть мы субсидируем чужую экономику», — заявлял тогда министр.

В октябре бензин марки АИ-92 на заправках Казахстана продавали по цене 150−155 тенге (около 3750 сумов) за литр.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана, розничные цены на бензин и дизельное топливо в стране ниже, чем в России, Узбекистане и Кыргызстане, что приводит к высокому потреблению горюче-смазочных материалов транзитным транспортом в приграничных областях республики.

В Кыргызстане бороться с контрабандой нефтепродуктов начали еще в августе. Тогда запрет на вывод нефтепродуктов был введен на уровне пограничной службы — пограничники не выпускали топливо, провозимое автотранспортом, заявил изданию Tazabek директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Канат Эшатов.

«С августа 2019 года Пограничная служба не пропускало автотранспорт с ГСМ. Это было сделано для борьбы с нелегальным вывозом. Недобропорядочные нефтетрейдеры на автомобилях под видом химических веществ оформляют и вывозят бензин и дизельное топливо. Когда мы рассказали про то, что поступает контрабанда, Казахстан попросил копию проекта постановления правительства, которое на тот момент было на согласовании. Казахстан на этом основании ввел запрет на вывоз топлива на уровне Пограничной службы. За время действия временного запрета вышестоящие ведомства подготовили свой приказ».