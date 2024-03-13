Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева 11 марта в Нью-Йорке выступила на 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин. Видео выступления опубликовано на сайте организации (начинается с 54:03).

Напомним, тема сессии — «Ускорение достижения гендерного равенства, а также расширение прав и возможностей женщин и девочек путём решения проблемы бедности, укрепления механизмов и гендерно-ориентированного финансирования».

Глава Сената напомнила, что Узбекистан в прошлом году принял обновлённую Конституцию, которая определила Узбекистан как светское государство.

«В республике в корне изменилось отношение к женщинам. Большое внимание уделяется их обучению, овладению профессиями, иностранными языками, а также развитию женского предпринимательства», — заявила Танзила Нарбаева.

Она также информировала делегатов о том, что Узбекистан принял более 40 нормативно-правовых актов для повышения статуса женщин в обществе, создал Национальное агентство социальной защиты — в том числе для оказания адресной помощи женщинам и девушкам и проводит работу по социальной адаптации женщин, возвращённых из зон конфликта в Сирии, Ирака и Афганистана.

Кроме того, в объявленном на днях индексе Всемирного банка Узбекистан вошёл в пятёрку стран, добившихся наибольших успехов в реализации реформ в сфере гендерного равенства. Как сообщалось ранее, это произошло в том числе благодаря законодательной криминализации домашнего насилия во всех его формах.

«Узбекистан заинтересован в расширении и углублении взаимовыгодного сотрудничества с государствами-членами ООН по обмену опытом в вопросах продвижения участия женщин в общественно-политической деятельности общества и государства», — заявила Танзила Нарбаева.

Она сообщила делегатам, что 13−14 мая в Самарканде Узбекистан совместно со структурой «ООН — Женщины» проведёт Азиатский форум женщин.

«Убеждена, что форум станет эффективной площадкой для взаимополезного обмена опытом и содействия активному участию женщин в государственном управлении и экономике», — заявила глава Сената.





Танзила Нарбаева добавила, что сегодня страны Центральной Азии активно развивают сотрудничество и реализуют совместные проекты в том числе в сфере гендерного равенства и расширения экономических возможностей женщин и девочек.

Недавно в Ташкенте совместно с региональным офисом структуры «ООН — Женщины» были проведены субрегиональные консультации с участием стран Центральной Азии и Азербайджана, на котором была выработана единая позиция в сфере поддержки женщин и девочек и их социальной защиты, сказала она.

Глава Сената Узбекистана перечислила общие подходы стран региона к сотрудничеству:

1. Для сокращения бедности и создания достойных условий труда принять меры по защите женщин и девочек на глобальном уровне в рамках инициативы ООН «Глобальный ускоритель» по созданию рабочих мест и обеспечению всеобщей социальной поддержки.

2. Имплементировать гендерный подход в учебные программы и методики обучения, а также STEM-образования (наука, технология, инжиниринг и математика), особенно в сельской местности.

3. Упорядочить нормативно-правовую базу для преодоления цифрового разрыва в регионах, что поможет реализовать программы цифровой грамотности и IT-навыков уязвимых групп населения, особенно сельских женщин в рамках проектов ПРООН;

4. Активное сотрудничество и обмен опытом в сфере оказания юридической помощи и услуг женщинам, сталкивающимся с дискриминацией и нарушением их прав;

5. Поддержка международных партнёров в изучении методологии формирования и распределения расходов государственного бюджета с учётом гендерного аспекта для повышения эффективности бюджетной политики.

В завершение выступления Танзила Нарбаева выразила надежду, что предложения и рекомендации стран Центральной Азии и Азербайджана будут включены в итоговый документ 68-сессии Комиссии ООН по положению женщин.

Напомним, исследование ЮНИСЕФ, проведённое в 2018—2020 годах в Узбекистане, показало, что значительная доля молодых людей в стране (54,6%) не обучается и не трудоустроена. Этот же показатель резко возрастает для женщин после 18 лет и составляет 74% для женщин в возрасте 25−30 лет. Среди мужчин данный показатель ниже и с возрастом снижается до 24,8%.

Гендерное неравенство также проявляется в доступе к интернету и получении IT-навыков. Доля девушек, никогда не пользовавшихся интернетом, составляет 68,1%, что в два раза выше данного показателя среди мужчин (34,3%). Результаты исследования также выявили, что зачастую девочки и молодые женщины подвергаются стигматизации, поскольку интернет рассматривается как пространство, пагубно влияющее на их поведение.