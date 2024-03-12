Делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса, председателем Республиканской комиссии по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи Танзилой Нарбаевой принимает участие в 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

В ходе двухнедельного мероприятия представители ООН и гражданского общества обсудят ход реализации Пекинской декларации, принятой четвёртой Всемирной конференцией по положению женщин в сентябре 1995 года в Пекине.

Сессия посвящена вопросам ускорения достижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек путём решения проблемы бедности, укрепления институтов и финансирования с учётом гендерной проблематики.

Республиканская комиссия по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи является рабочим органом Экономического и социального совета ООН и занимается внедрением международных стандартов по защите и продвижению прав женщин.

В рамках визита делегации Узбекистана в США запланировано проведение двусторонних встреч с руководителями структур ООН, президентами, руководителями правительств и министрами ряда государств.