Согласно докладу, подготовленному ЮНИСЕФ, Общенациональным движением «Юксалиш» и Союзом молодежи Узбекистана, вопросы образования и трудоустройства остаются ключевыми проблемами молодежи страны, говорится в сообщении, распространенном 11 декабря.

В отчете «Молодежь Узбекистана: вызовы и перспективы» представлен обзор положения молодых людей в Узбекистане в таких сферах их жизни, как образование и обучение, профессиональная жизнь и экономические возможности, цифровая жизнь и интернет, семья и гражданская активность.

Исследование, проведенное в 2018—2020 годах, охватило молодых людей от 14 до 30 лет по всему Узбекистану. Применялся количественный опрос с участием 4458 респондентов и качественный — с участием 24 фокус-групп, говорится в докладе.

Согласно результатам исследования, образование (77% респондентов) и занятость (61,8% респондентов) являются основными проблемами молодежи в Узбекистане. Доклад также показал, что значительная доля молодых людей (54,6%) не обучается, не трудоустроена или не проходит профессиональную подготовку после завершения обязательного среднего образования. Данный показатель резко возрастает для женщин после 18 лет и составляет 74% для женщин в возрасте 25−30 лет. Среди мужчин данный показатель ниже и с возрастом снижается до 24,8%.

В отчете также отмечаются основные навыки и знания, которые, по мнению молодежи, представляют особую ценность. К ним относятся знание иностранных языков, а также навыки в сфере бизнеса и предпринимательства. Молодые люди подчеркнули потребность в так называемых «социальных» навыках, таких как лидерство и гибкость.

Гендерное неравенство также проявляется в доступе к интернету и получении IT-навыков. Доля девушек, никогда не пользовавшихся интернетом, составляет 68,1%, что в два раза выше данного показателя среди мужчин (34,3%). Результаты исследования также выявили, что зачастую девочки и молодые женщины подвергаются стигматизации, поскольку интернет рассматривается как пространство, пагубно влияющее на их поведение.

В докладе приводятся рекомендации, в которых особое внимание уделяется повышению жизненных, технических, инновационных и предпринимательских навыков молодежи. Одна из основных рекомендаций — продвижение активного участия молодых женщин в экономической, социальной и политической жизни общества путем предоставления равных возможностей и содействия изменению поведения.

Доклад опубликован на сайте ЮНИСЕФ на английском языке.