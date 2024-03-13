Из Турции в Узбекистан 12 марта был депортирован 35-летний мужчина, находившийся в розыске по обвинению в мошенничестве, сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Холмирза Асимович Хакбердиев был задержан в ходе очередного совместного мероприятия правоохранительных органов Узбекистана и Турции.

Граждан, пострадавших от действий этого мужчины, просят обращаться в генконсульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

В сообщении отмечается, что совместные оперативно-розыскные мероприятия будут «системно продолжаться».

С начала года из Турции депортировали несколько женщин, обвиняемых в торговле людьми. 21 февраля депортирована 23-летняя Мунисахон Алижонова, 10 января в Узбекистан депортировали Нилуфар Мирханову, известную как «Мадам Клод», 24 января — Дильнозу Умарову и Мавлудахон Улмасову.

30 января из Турции были экстрадированы 58-летний Фахриддин Шакарбоев и 31-летний Хумоюнбек Мардонов, находившиеся в розыске по обвинению в финансовых преступлениях.