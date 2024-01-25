Из Турции 24 января были депортированы две женщины, разыскиваемые МВД Узбекистана по обвинению в торговле людьми. Об этом сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

38-летняя Дильноза Умарова (находилась в розыске с 2018 года) и 41-летняя Мавлудахон Улмасова (в розыске с 2017 года) были задержаны в Стамбуле 10 января в рамках совместного оперативно-розыскного мероприятия правоохранительных органов Узбекистана и Турции.

Граждан, пострадавших от действий этих женщин, просят обращаться в генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

Ранее из Турции в Узбекистан также была депортирована Нилуфар Мирханова, известная как «Мадам Клод», разыскиваемая по обвинению в торговле людьми.