Из Турции в Узбекистан 30 января были депортированы двое мужчин, находившиеся в розыске по обвинению в финансовых преступлениях, сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

58-летний Фахриддин Шакарбоев (находился в розыске с 2022 года) и 31-летний Хумоюнбек Мардонов (с 2018 года) были задержаны в Стамбуле 12 января в ходе очередного совместного мероприятия правоохранительных органов Узбекистана и Турции.

Первый разыскивался по обвинению в присвоении крупной суммы денег путём мошенничества, второй — в хищении путём присвоении или растраты.

Граждан, пострадавших от действий этих мужчин, просят обращаться в генконсульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

В сообщении отмечается, что совместные оперативно-розыскные мероприятия будут «системно продолжаться».