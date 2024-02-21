Из Турции 21 февраля депортирована 23-летняя Мунисахон Алижонова, разыскиваемая МВД Узбекистана по обвинению в торговле людьми, сообщило генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле.

Женщина, известная как «Моня», находилась в розыске с 2023 года. Она была задержана в Стамбуле 13 февраля в рамках совместного оперативного мероприятия правоохранительных органов Узбекистана и Турции.

Граждан, пострадавших от действий этой женщины, просят обращаться в генконсульство Узбекистана в Стамбуле или в МВД Узбекистана.

Это уже третий случай с начала года, когда из Турции депортируют женщин, обвиняемых в торговле людьми. 10 января в Узбекистан депортировали Нилуфар Мирханову, известную как «Мадам Клод», 24 января — Дильнозу Умарову и Мавлудахон Улмасову.