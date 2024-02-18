В связи с понижением температуры воздуха по Узбекистану на автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) вводятся «кратковременные» ограничения, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Это связано с падением давления в магистральных газопроводах, говорится в сообщении.

Ограничения на АГНКС вводятся для приоритетного обеспечения газом бытовых потребителей и объектов социальной сферы, пояснило министерство.

С учётом ограничений на газовых заправках на все бензиновые заправки будут увеличены поставки бензина, заверили в Минэнерго.

В министерстве принесли извинения за неудобства и призвали к экономии топлива до стабилизации ситуации.