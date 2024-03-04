В Узбекистане продолжают устранять последствия аварийного отключения на высоковольных линиях электропередачи 110 кВ «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2» в Бухарской области 17 февраля, произошедшего из-за сильного ветра и снегопада. Тогда отключились 8 газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Газли» и 2 агрегата на станции «Учкир» Газлийского газоперерабатывающего завода. Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев. За пятницу и субботу сводки не сообщались.

Автотопливо

В связи с аварией были введены «кратковременные» ограничения на работу АГНКС. Тогда же сообщалось о планах увеличить поставки бензина на АЗС. С 22 февраля ограничения на работу газовых заправок начали поэтапно снимать, но они сохраняются.

По данным Минэнерго, количество работающих АГНКС в воскресенье сократилось почти в два раза по сравнению с четвергом. Из 1517 заправок 3 марта работало 280, в четверг эта цифра составила 550. Через АГНКС было реализовано 2,57 млн кубометров газа, или на 30,6% меньше, — это минимум с 20 февраля.

Продажи сжиженного газа составили 390 тысяч тонн, что на 45% меньше по сравнению с 29 февраля.

Минэнерго не публикует список работающих АГНКС и график их работы.

Министерство сообщило, что «население и отрасли экономики обеспечиваются автобензином и дизельным топливом в объёмах, полностью удовлетворяющих имеющиеся потребности». Однако на АЗС по-прежнему наблюдаются длинные очереди, особенно в утренние часы, пока в продаже есть бензин Аи-80.

В воскресенье автозаправки получили дополнительно 1165 тонн бензина, говорится в сообщении, однако общий объём не уточняется. В четверг сообщалось о поставках в общей сложности 4313 тонны.



Поставки электроэнергии

3 марта в стране было произведено 237,1 млн кВт·ч электроэнергии, что на 1,2 млн кВт·ч меньше, чем 29 февраля. Это также является минимальным показателем с начала публикации Минэнерго ежедневных сводок 19 февраля.

На тепловых электростанциях за сутки было использовано 42,3 млн кубометров природного газа, 20,4 тысячи тонн угля и 10,8 тысячи тонн мазута.

Импорт электроэнергии из Туркменистана сократился с 22,3 млн до 20,9 млн кВт·ч, что составляет 9,2% от общего потребления (227,5 млн кВт·ч).

В пиковые часы вводились ограничения на подачу электроэнергии до 960 МВт, что является самым высоким показателем c 18 февраля (до этого максимальные ограничения составляли 700 МВт). Возможность введения ограничений сохранится и 4 марта, предупредили в министерстве.

Потребление газа, «несмотря на низкое давление», 3 марта было высоким, сообщили в Минэнерго, — 148,5 млн кубометров, что на 11% выше запланированного. В то же время по сравнению с четвергом и средой оно снизилось (150,8 и 154,7 млн кубометров, соответственно).

При возникновении проблем с электроснабжением потребителей просят обращаться по номерам 1154 или 71−207−23−76, либо по Telegram (@het_admin), по вопросам газоснабжения — по номерам 1104, 104, 71−202−11−04, поставок угля — 78−148−30−03 и 71−244−38.