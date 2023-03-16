В Узбекистане 41,1% домохозяйств используют в качестве туалета выгребные ямы. Об этом говорится в статье Института прогнозирования и макроэкономических исследований.

Источник: ИПМИ.

По стране 18,2% выгребных ям покрыты бетонной плитой с отверстием под канализационный люк, 6,9% — не покрыты плитой, 16,6% — имеют вентиляцию и только 16% имеют доступ к туалетам с централизованной канализацией.

В городах 31,4% домохозяйств пользуются выгребными ямами, 15,7% — ямами, покрытыми плитой, 5,3% — не покрытые плитами, 16,6% — с вентиляцией, 27,7% — туалетами, подключённым к централизованной канализации.

В сельской местности доля выгребных ям в пользовании домохозяйств превышает 50%. 21% сельского населения используют ямы с плитой, 9,3% — без плиты, 16,1% — с вентиляцией и только 2,1% имеют доступ к туалетам, подключённым к централизованной канализации.

Согласно совместной программе мониторинга Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ, в 2019 году 13% школ Узбекистана не имели базовых условий для мытья рук с мылом и водой. При этом 83% школ в стране имели базовый доступ к чистой питьевой воде, 78% — к базовым санитарным условиям.

Влияние туалетов на здоровье человека и образование

Автор статьи, научный сотрудник ИПМИ Дийдор Бердикличиев отметил, что лауреат Нобелевской премии 2019 года Эстер Дюфло вместе с другими экономистами провела исследование и выяснила, что около 2,5 миллиарда человек во всем мире (2014 году) пользуются туалетами, которые не соответствуют санитарным требованиям.

Эксперты выяснили, что строительство санитарных туалетов в сельской местности снижает заболеваемость диареей на 30−50%. Такие программы дают результат немедленно и сохраняют положительный эффект в течение не менее 5 лет, а для их реализации требуется в среднем 60 долларов на семью в год.

В развивающихся странах вопросом санитарии иногда пренебрегают из-за ряда других проблем, которые считаются более важными. Согласно исследованиям, ежегодно в Индии от диареи умирает более 400 тысяч человек. Диарея и подобные заболевания вызываются микробами в фекалиях человека. Это может привести к обезвоживанию, недоеданию, лихорадке и даже смерти. Заболевания могут передаваться детям и людям с ослабленной иммунной системой.

При этом отсутствии доступа к хорошим санитарным условиям негативно сказывается на здоровье человека, снижает посещаемость детьми школ и, как следствие, снижает качество образования. Из 47 систематических исследований, направленных на определение влияния чистой питьевой воды и санитарии на здоровье и образование человека, в 20 установлено, что несоблюдение санитарных требований приводит к различным инфекционным заболеваниям, а в 8 исследованиях установлено, что это вызывает снижение посещаемость школы.

В 7 исследованиях установлено, что отсутствие условий санитарии приводит к желудочно-кишечным заболеваниям, ещё в 7 — к нейрокогнитивному дефициту (недостаточность познавательных функций, развившаяся вследствие структурных нарушений головного мозга).

По результатам экспериментального исследования, проведённого в Китае, небольшая программа обучения мытью рук в школах значительно снизила заболеваемость и прогулы среди детей. Аналогичная программа в Египте показала сокращение числа детей, не посещающих школу из-за диареи и гриппа.

При этом только агитация среди населения на тему санитарии и гигиены не приносит существенных результатов. Пропаганда может дать значительный результат, если будет обеспечена финансовая поддержка, отмечается в исследовании.

В другом исследовании, проведённом в Бангладеш, использовалось сочетание таких интервенций со стороны государства, как пропаганда и 75-процентная ваучерная субсидия, а также техническая помощь в установке туалетов, чтобы определить, какие из этих методов более эффективны.

По результатам, как и ожидалось, агитация сама по себе и в сочетании с технической помощью не дала никакого эффекта. Но ваучерная субсидия помогла увеличить доступность туалетов на 22%. Примечательно, что даже в домохозяйствах, не получавших субсидии, интерес к строительству туалетов возрос, и через год рост составил 8,5%.

В ИМПИ отмечают, что для охвата всех домохозяйств централизованной канализацией требуется много времени и средств. Но в текущих условиях выгребные ямы, не соответствующие санитарным требованиям, рекомендуется делать с вентиляцией и покрывать бетонными плитами.

«В первую очередь, необходимо донести до населения, насколько важна санитария для здоровья человека. В качестве первого шага целесообразно начать эти мероприятия в школах и отремонтировать школьные туалеты, не отвечающие всем санитарным требованиям», — говорится в статье.

В дальнейшем все стороны, участвующие в распределении бюджетных или внебюджетных средств, в частности, население в рамках программы инициативного бюджета, частный бизнес в рамках корпоративной социальной ответственности, местные кенгаши, хокимы, руководители школ, представители благотворительных общественные фондов и волонтёры должны держать этот вопросы будет в центре внимания, что даст практический результат, считают в институте.