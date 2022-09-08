В Ферганском областном суде продолжается судебный процесс по делу о хищении бюджетных средств на 63 млрд сумов. Подсудимыми проходят бывший хоким Андижана Бахром Хайдаров и ещё 43 обвиняемых. Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исажонов 7 сентября посетил заседание суда.

Разбирательство проводит судебная коллегия Верховного суда Узбекистана по уголовным делами под председательством судьи Акрома Утаева и в составе судей Омонжона Арабова и Шерзода Шеркулова.

Согласно обвинительному заключению следственного органа, подсудимые расхитили более 63 млрд сумов. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (хищение путём присвоения или растраты), 168 (мошенничество), 207 (должностная халатность), 209 (должностной подлог), 210 (получение взятки), 210 через статью 28 (соучастие в получении взятки), 211 (дача взятки), 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки) и 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса.

Среди подсудимых — 29 мужчин и 15 женщин, 34 из них заключены под стражу, к другим применена мера пресечения в виде залога и домашнего ареста.

В числе обвиняемых — бывший хоким Андижана и начальник Управления финансов хокимията Андижанской области Бахром Хайдаров, экс-глава Андижанского областного управления народного образования Азизбек Миркамилов, бывший старший помощник прокурора области по связям с общественностью и правовой информации К. А, бывшие заведующие отделом народного образования Андижана С. Э, С. С. и Н. Б., заведующий финансовым отделом Андижана Ж. М. и другие.

Подсудимыми также являются бывшие руководители и сотрудники управления финансов и народного образования Андижанской области, Андижанского городского управления финансов и народного образования.

В ходе заседания подсудимые выступили против того, чтобы корреспондент «Газеты.uz» фотографировал их и записывал процесс на диктофон. Подсудимые и их адвокаты также отказались от интервью во время перерыва и после заседания.

Суд начался 18 июля. Заседания проходят каждый понедельник, вторник и среду. Следующее заседание состоится 12 сентября.

Детали дела

«Газета.uz» сообщала о деталях уголовного дела, которые были озвучены на сессии Андижанского городского кенгаша 28 мая. Согласно представлению Генпрокуратуры, бывший хоким города подозревается в совершении финансовых преступлений в период пребывания на посту начальника управления финансов Андижанской области с октября 2017 года по октябрь 2019 года.

Расследованием уголовного дела занималось Управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры.

Отмечалось, что должностные лица Андижанского ГУНО с ноября 2018 года по ноябрь 2020 года вступили в сговор с группой лиц и сфальсифицировали запросы и платёжные поручения по зарплате и другим платежам клиентов, подключенных к программному комплексу UzASBO. В результате совершено хищение путём присвоения бюджетных средств на 48,5 млрд сумов, говорилось на сессии.

Бахром Хайдаров, будучи начальником управления финансов области, подозревается в использовании своего служебного положения и незаконном выделении 14,3 млрд сумов отдела народного образования для возмещения средств в 9 млрд сумов, которые необоснованно переносились из месяца в месяц.

Кроме того, сообщалось, что Хайдаров не соблюдал строгую экономию бюджетных средств, из-за чего в соответствующие фонды и бюджеты не поступило 6,8 млрд сумов единого социального платежа и подоходного налога.