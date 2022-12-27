В Ферганском областном суде 26 декабря завершился открытый судебный процесс по уголовному дело в отношении 45 фигурантов, в том числе бывшего хокима и прокурора Андижана, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. Суд, начатый 18 июля, продлился 5,5 месяцев.

В частности, судебная коллегия Верховного суда под председательством Акрома Утаева признала виновным бывшего хокима Андижана и начальника Главного финансового управления хокимията Андижанской области Бахрома Хайдарова (1972) по пунктам «а, в» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах), пунктам «а, б» части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом; в интересах организованной группы) и статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса. Он приговорён к 10 годам тюрьмы с лишением права занимать материально ответственные должности в течение 3 лет, а также к штрафу в 350 базовых расчётных величин (85,75 млн сумов).

Бывший прокурор города Курбонали Аскаров (1982) признан виновным по аналогичным статьям, а также пункта «а, б» части 3 статьи 211 (дача взятки в особо крупном размере; в интересах организованной группы) и осуждён на 10 лет и 6 месяцев с лишением права занимать материально ответственные должности в течение 3 лет.

По этим же статьям признана виновной главный бухгалтер в централизованной финансово-бухгалтерской службе Андижана Саида Юлчиева (1976), которая получила лишение свободы сроком на 7 лет 11 месяцев и 26 дней с лишением права занимать материально ответственные должности на 2 года 2 месяца и 20 дней.

Первый заместитель начальника Главного финансового управления хокимията Андижанской области Фарход Муллажанов (1983) по пунктам «а, в» части 3 статьи 167 (хищение путём присвоения или растраты в особо крупном размере организованной группой или в ее интересах) и пунктам «а, б» части 2 статьи 209 (должностной подлог повторно или опасным рецидивистом; в интересах организованной группы) осуждён на 8 лет тюрьмы.

Экс-начальник отдела планирования доходов местного бюджета и формирования бюджета главного финансового управления хокимията Андижанской области Шавкат Хашимов (1990) по этим же статьям приговорён к 8 годам лишения свободы.

Экс-глава Андижанского областного управления народного образования Азизбек Миркамилов осуждён на 5 лет с лишением права занимать материально ответственные должности в течение 3 лет.

Жамшид Мирзаев, Сухроб Ахмадалиев, Хайдар Садиров, Мухаммад Назаров, Арслан Камолов, Ильхом Хайдаров, Салохиддин Дехканов, Гуломжон Рахмонбердиев, Сунбулой Эралиева, Хушнуд Собиров, Абдумаджид Орипжонов, Мухаммадбобур Исаков, Науфальбек Камолкориев, Дилноза Найманова, Сарвар Ахмадалиева, Салима Шарофутдинова , Бобур Абдуллаев, Дилафруз Исматуллаева, Сурайе Хамроева, Нозима Кадырова, Файзулла Бекмирзаев и Шахноза Абдурасулова были приговорены к наказанию, связанному с лишением свободы.

Хилола Фахриддинова, Ёркин Хошимов, Нилуфар Ахмаджонова, Дилноза Юсупова и Турсунов Абидова приговорены к исправительным работам, а Мукаддас Нейманова освобождена в связи с истечением срока уголовного преследования, пишет Kun.uz. Нуриддин Бозоров и Санжар Собиров были приговорены к ограничению свободы. Алишер Исомиддинов был оштрафован на 40 БРВ (55 млн сумов) и отпущен из зала суда. Хасан Мухиддинов также вышел на свободу.

Согласно обвинительному заключению следственного органа, подсудимые обвинялись в хищении более 63 млрд сумов. Из этой суммы 16 млрд сумов были возмещены, а остальная часть ущерба будет взыскана с ответчиков в солидарном порядке.