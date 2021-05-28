Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании 28 мая дал поручения по реализации программы реновации жилья в регионах, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства отметил, что истёк срок эксплуатации 14 тысяч (40%) многоквартирных домов, почти 7000 нуждаются в ремонте, 668 — в аварийном состоянии, из них 212 — непригодны для жилья. Половина из домов, непригодных для жилья, находится в Каракалпакстане (106), в Бухарской области — 28, Ташкентской области — 25, Ташкенте — 23.

Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Назиржону Назирову и хокимам указанных регионов поручено завершить строительство новостроек по программе реновации 212 аварийных двухэтажных домов в этом году.

Предприниматели выразили инициативу построить многоэтажные дома вместо 105 непригодных для жилья домов, сообщил президент. Ещё 66 домов будут построены за счёт местных бюджетов или совместно с предпринимателями.

Кроме того, замминистру ЖКО и хокимам поручено до конца года завершить ремонт 456 аварийных домов. Министерство финансов выделит на эти цели 100 млрд сумов, хокимам областей — 60 млрд сумов.

Президент также поручил в этом году отремонтировать 2400 домов, в течение следующих двух лет — ещё 4100. Для финансирования ремонтных работ будет создан специальный фонд при МинЖКО. Он будет сформирован в равной степени за счёт средств республиканского и местных бюджетов.

Расходы по ремонту многоквартирных домов будет покрываться за счёт собственников (30%) и средств фонда (70%). Качество работ будет контролировать Инспекция по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда.

На эти цели всего планируется выделить 220 млрд сумов из республиканского (110 млрд) и местных бюджетов (110 млрд). Остальные 100 млрд сумов — за счёт средств населения.