Заслуженный спортсмен и тренер по футболу, вице-президент Ассоциации футбола Ташкента Азамат Абдураимов два месяца учил играть в мяч 22 мальчиков и девочек, проживающих в махалле «Юнус Раджабий» в Яккасарайском районе столицы.

Под руководством именитого наставника дети дважды в неделю готовились к дружественному матчу со сверстниками из других районов города. Цель турнира — уберечь единственное в махалле «Юнус Раджабий» футбольное поле от строительства на нём административного здания.

Азамат Абдураимов и команда «Yu. Rajabiy».



О борьбе махаллинцев за сохранение поля «Газета.uz» писала в июне. Жители дома №60 по улице Юнуса Раджаби случайно обнаружили междомовую территорию на сайте e-auksion.uz. Поскольку ещё 25 соток территории двора дома №60 перешло в городской резервный фонд, жители опасаются, что с молотка уйдёт почти весь зелёный махаллинский двор. В таком случае строительство затронет не только футбольное поле, но и порядка 100 многолетних деревьев — всё, что жители строили и сажали самостоятельно.

«Боимся представить, что будет в случае застройки всех определённых хокимом к реализации участков. У нас заберут весь двор, зелёную зону и спортивную площадку, оставив только дорогу вдоль дома», — отмечала «Газете.uz» жительница дома №60 Мукаррам Бахрамходжаева.





Чтобы увеличить шансы на сохранение футбольного поля, жители обратились к вице-президенту Ассоциации футбола Ташкента Азамату Абдураимову, который выступает за сохранение футбольных полей в жилых кварталах. Именно дворовой футбол вовлекает детей в спорт и раскрывает среди них такие таланты, как Месси и Марадона, утверждает заслуженный тренер.

Азамат Абдураимов с жителями махалли и игроком «Family Team» Юнусабадского района.



«К нам обратилась инициативная группа жителей с просьбой организовать для детей махалли футбольную школу и улучшить состояние поля. Самое главное — здесь есть дети с желанием заниматься, с горящими глазами. Мы бы хотели открыть здесь школу футбола Tashkent Kids», — рассказал Азамат Абдураимов.





Тренировки для детей махалли «Юнус Раджабий» проходили бесплатно. Иногда Азамата Абдураимова заменял его помощник, однако большинство занятий прошло под его началом.

Дружественный турнир состоялся на поле 26 августа. Юные футболисты команды «Yu. Rajabiy» вышли на поле вместе со сверстниками из футбольных клубов «Family Team» Юнусабадского района и «Leader Best» Мирзо-Улугбекского. Матч посвятили 32-й годовщине независимости страны и даже назвали турнир «Кубок Мустакиллик».

«Красные» игроки «Family Team».



К игре готовились основательно: махалля «Юнус Раджабий» подготовила для своих игроков футболки жёлто-оранжевого цвета. Ассоциация футбола организовала командные кубки для первого, второго и третьего мест, а также медали для каждого участника матча.





В нелёгкой борьбе с сильными соперниками команда «Yu. Rajabiy» заняла второе место. Победа досталась «Leader Best». У участников этой команды, а также членов клуба «Family Team» есть опыт игры в международный футбол. Спортсмены ездили на кубок The Grassroots International Cup в Шотландию.

Победители турнира.



В своих Юнусабадском и Мирзо-Улугбекском районах дети тренируются на обустроенных полях, поэтому матч «Кубка Независимости» для ребят оказался непривычным: здесь есть неровности, нет специального покрытия. Однако турнир стал для детей бесценным опытом, считают тренеры «Family Team» и «Leader Best».

«Может, у нас и не самые лучшие условия в плане поля, но „Юнус Раджабий“ сегодня показали настоящий футбол, — отметил Азамат Абдураимов. — Мы от лица Ассоциации напишем в хокимият, чтобы включить территорию в реестр футбольных полей Ташкента как можно скорее. Тогда установим здесь ночное освещение, постелим искусственный газон, сделаем разметку».

Вместе с заслуженным тренером жители надеются, что внесение поля в реестр футбольных полей Ассоциации футбола Ташкента остановит строительство офисного здания.





«Это единственное поле на всю махаллю и 7000 человек, — поделился опасениями 74-летний житель махалли Валерий Васильевич. — Тут ежедневно играют дети. Мы мечтаем сохранить это поле, чтобы здесь бегали наши внуки и правнуки. Я лично ходил на приёмы в хокимият, Футбольную ассоциацию Узбекистана и отстаивал нашу территорию».

По его словам, жители самостоятельно благоустроили футбольное поле: ставили ворота и ограждения, сеяли газон, поддерживали чистоту. До передачи поля в городской резерв жители на свои деньги устанавливали здесь раздевалки. После того, как хокимият забрал землю, раздевалки снесли как незаконные постройки.





«Как только мы получим гарантии, что хокимият передал поле на баланс махалли или Ассоциации футбола, будет возможность вернуть раздевалки, установить ночное освещение. Уже есть спонсоры, готовые финансировать занятия и улучшения условий на поле. Мы со своей стороны поддерживаем инициативных жителей и оказываем всевозможную помощь», — сказала председательница махалли «Юнус Раджабий» Асаль Ташпулатова.