По факту гибели трёхлетней девочки, которая осталась без присмотра в семейном детском саду в Дустликском районе Джизакской области и упала в арык, возбуждено уголовное дело. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Уголовное дело возбудили:

по статье 192−11 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой организации своими полномочиями. Наказывается штрафом от 100 до 150 БРВ или обязательными общественными работами до 300 часов или ограничением свободы до 2 лет либо лишением свободы до 2 лет;

по статье 207 УК — должностная халатность. Наказывается штрафом до 100 БРВ или обязательными общественными работами до 300 часов либо исправительными работами до 2 лет.

Напомним, 15 февраля в 9:00 трое детей покинули пределы семейного детсада. Около 13:00 девочку обнаружили мёртвой в арыке, протекающем на территории фермерского хозяйства, примерно в 1 км от детского сада.

Двое других детей вернулись в семьи, они здоровы.

В агентстве дошкольного образования «Газете.uz» уточнили, что деятельность детского сада прекращена.